“Superpeso” se mantiene en la frontera

El peso mexicano volvió a mostrar fortaleza frente al dólar este miércoles 27 de mayo, luego de que en casas de cambio de Ciudad Juárez, especialmente en la zona cercana al Puente Libre y otros cruces internacionales, el billete verde se cotizara entre los 16.50 y 16.55 pesos a la compra, mientras que la venta rondó entre los 17.55 y 17.75 pesos. Esta diferencia refleja uno de los momentos más sólidos de la moneda mexicana frente al dólar en los últimos años.



La baja cotización del dólar fue visible en decenas de centros cambiarios ubicados en avenidas cercanas a los puentes internacionales, donde usuarios fronterizos observaron precios históricamente bajos en comparación con años anteriores, cuando el dólar llegó a superar incluso los 20 pesos. En Ciudad Juárez, donde diariamente miles de personas cruzan hacia El Paso, Texas, el comportamiento del tipo de cambio impacta directamente en compras, salarios, remesas y comercio fronterizo.



Analistas financieros y medios especializados han señalado que este fortalecimiento del peso forma parte del regreso del llamado “superpeso”, fenómeno económico que comenzó a tomar fuerza desde 2023 y que durante 2026 ha mantenido a la moneda mexicana entre las más resistentes de América Latina. Factores como las altas tasas de interés en México, la llegada de inversiones y la estabilidad macroeconómica han ayudado a mantener la apreciación del peso frente al dólar.



Aunque un peso fuerte beneficia a quienes compran productos importados o realizan pagos en dólares, también genera presión para exportadores, comerciantes y familias que reciben remesas, ya que obtienen menos pesos por cada dólar cambiado. En ciudades fronterizas como Juárez, algunos negocios incluso han tenido que ajustar precios debido a las constantes variaciones del tipo de cambio.



Especialistas recuerdan que no es común que el peso mexicano mantenga durante largos periodos niveles tan fuertes frente al dólar. Históricamente, la moneda nacional había permanecido por arriba de los 18 y 19 pesos por dólar durante varios años, por lo que las cotizaciones actuales alrededor de los 17 pesos son consideradas bajas para los estándares recientes.



En la frontera, ciudadanos aprovecharon este martes para acudir a casas de cambio y realizar operaciones ante la expectativa de que el dólar continúe fluctuando durante las próximas semanas. En algunos centros cambiarios de Ciudad Juárez, el movimiento fue constante debido a personas que buscaban comprar dólares a bajo costo o aprovechar el fortalecimiento del peso mexicano.