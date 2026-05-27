La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez permaneció este martes bajo fuerte atención mediática debido a las investigaciones relacionadas con el llamado “caso CIA”, situación que atrajo la presencia de periodistas nacionales e internacionales en el exterior del inmueble.

@juareznoticias.com Periodistas internacionales siguieron de cerca movimientos en la FGR ♬ sonido original – juareznoticias

Desde temprana hora, cámaras, equipos de transmisión y reporteros permanecieron apostados afuera de la delegación federal en espera de algún movimiento relevante relacionado con la comparecencia de funcionarios vinculados al caso. La presencia de medios generó expectativa entre ciudadanos y empleados que ingresaban y salían del edificio.

Un empleado de la propia delegación federal comentó que desde las 9:00 de la mañana comenzó a registrarse un importante movimiento de periodistas afuera de las instalaciones y confirmó que varios de ellos pertenecían a medios internacionales interesados en el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con el trabajador, los reporteros y camarógrafos permanecieron prácticamente “acampando” en el exterior de la dependencia durante toda la mañana y hasta cerca del mediodía, realizando enlaces y esperando posibles declaraciones o la llegada de funcionarios relacionados con el tema.

El empleado señaló que después de la una de la tarde el movimiento comenzó a disminuir considerablemente y solamente permanecían algunos periodistas y camarógrafos en el lugar, mientras el ambiente en la zona se mantenía en calma y bajo vigilancia.

En el acceso principal también destacó la presencia de un hombre encargado de custodiar la entrada, quien vestía ropa casual y no portaba uniforme visible, mientras observaba constantemente el movimiento en el exterior de la delegación federal, donde continuaba la expectativa por cualquier novedad relacionada con las investigaciones.