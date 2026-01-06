Inicio » Vinculan a proceso a sujeto por robo y secuestro exprés en negocio de Ciudad Juárez
Vinculan a proceso a sujeto por robo y secuestro exprés en negocio de Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, en contra del imputado identificado como Andrés O. L., por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo, cometido el 17 de junio del 2025, en Ciudad Juárez.

Con base en los datos de prueba ministeriales, los hechos que se le acusan, ocurrieron en un negocio de la Plaza Comercial Crucero, ubicada en calles Gómez Morín y Ejército Nacional, en donde, junto con diversa persona y utilizando un arma de fuego, ingresó al lugar para privar de la libertad temporal a tres empleados del lugar y así hurtarles 105 mil 500 pesos en efectivo, celulares y otros objetos personales, para luego huir del lugar.

Policías Investigadores le cumplimentaron una orden de aprehensión el pasado 30 de diciembre, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en las calles Valentín Fuentes y Jesús M. Ríos, de la colonia Infonavit Casas Grandes, quedando a disposición del Juez Conocedor de la causa penal.

El órgano Jurisdiccional, valoró las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Robos con Imputados Desconocidos, determinado que, el acusado deberá permanecer en prisión preventiva como medida cautelar, fijándose un mes para el cierre de las investigaciones.

