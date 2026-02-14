sábado, febrero 14, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Mantiene PC advertencia por presencia de viento de ligero a moderado
Portada

Mantiene PC advertencia por presencia de viento de ligero a moderado

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Dirección de Protección Civil del Municipio informó que para este sábado 14 de febrero de 2026 se mantiene una advertencia por rachas de viento de ligeras a moderadas.

Para este día se pronostica una temperatura máxima de 19 grados Centígrado, con cielo soleado y probabilidad de lluvia entre el 8 y el 3 por ciento.

Los vientos oscilarán entre los 5 y 26 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 27 a 45 kilómetros por hora.

Durante la noche se espera una temperatura mínima de 7 grados Centígrados, con cielo mayormente despejado y probabilidad de lluvia entre el 3 y el 1 por ciento.

banner

El viento se mantendrá de 5 a 24 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 35 kilómetros por hora.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante las rachas de viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

You Might Also Like

You may also like

Busca la JMAS evitar inundaciones con la limpieza de bóvedas pluviales del...

Aperturan 5 nuevos Puntos Naranja en Saucillo

Fueron dos los fallecidos tras explosión de ducto en la carretera a...

Camban de ubicación este fin de semana los “Puntos Limpios a Tu...

Formula Fiscalía imputación a detenido por violación agravada y trata de personas

Congreso de Chihuahua, miembro de la primera Mesa Directiva de Archivos Generales...