La Dirección de Protección Civil del Municipio informó que para este sábado 14 de febrero de 2026 se mantiene una advertencia por rachas de viento de ligeras a moderadas.

Para este día se pronostica una temperatura máxima de 19 grados Centígrado, con cielo soleado y probabilidad de lluvia entre el 8 y el 3 por ciento.

Los vientos oscilarán entre los 5 y 26 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 27 a 45 kilómetros por hora.

Durante la noche se espera una temperatura mínima de 7 grados Centígrados, con cielo mayormente despejado y probabilidad de lluvia entre el 3 y el 1 por ciento.

El viento se mantendrá de 5 a 24 kilómetros por hora, con rachas de 25 a 35 kilómetros por hora.

Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones ante las rachas de viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.