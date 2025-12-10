–Juicio contra César Duarte se pone bueno

Como mencionamos en la entrega anterior de Cañonazos, la oposición seguirá insistiendo en los temas incómodos para Morena, como el caso de La Barredora y el Huachicol Fiscal, especialmente después de la detención del exgobernador César Duarte.

El que no quiso quedarse callado fue Mario Vázquez, senador panista de Chihuahua, quien salió al ruedo y puso sobre la mesa algo que muchos traen atorado en la garganta: el asunto del “juicio parejo”.

Porque sí, muy bonito lo de detener a Duarte, pero falta ver qué pasa con los morenos como Adán Augusto a quien se le señala como fundador del cartel La Barredora. A esos desde la FGR y palacio nacional los cuidan como procela fina, no les pasa ni el viento.

Mientras la Fiscalía presume la captura de Duarte como trofeo de cacería, las investigaciones en contra de personajes del oficialismo brillan por su ausencia.

El senador Vázquez, medio en tono de reclamo y medio en tono de “ya me cansé”, soltó que en México la justicia actúa con “criterios selectivos”.

O sea, que si eres de un color azul o tricolor, te toca todo el rigor de la ley; pero si eres del guinda, la justicia se pone flojita y cooperando. Así que los expedientes de desvíos y daños al erario andan bailando la danza de los papeles: de escritorio en escritorio y de cajón en cajón. Así las cosas en México.

***********

Y mientras tanto, el asunto legal contra César Duarte se puso bueno, con una fila de audiencias y la Fiscalía General de la República echando toda la carne al asador con pruebas fuertes.

En la primera audiencia, los abogados de Duarte quisieron ponerle freno al asunto, diciendo que había un amparo y que Estados Unidos no había dado luz verde a otro proceso penal después de que lo extraditaron en 2020.

Pero el Ministerio Público sacó papeles que demostraban que el amparo nada más protegía delitos del fuero común y que la cancillería mexicana sí tenía el visto bueno gringo para ir tras Duarte por lavado de lana.

La jueza Jazmín Ambriz López no se dejó marear y desechó los intentos de la defensa para cancelar la audiencia, dando chance a la fiscalía de mostrar dictámenes contables, auditorías, declaraciones de bienes y de impuestos, y hasta registros de transferencias bancarias que trazan cómo el dinero terminó en cuentas de Duarte y su familia.

La acusación formal trae conflicto de intereses por desviar recursos a negocios de familia, y hasta se mencionó a los cuates cercanos como Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga.

Ya para cerrar la audiencia, el Ministerio Público seguía sacando pruebas mientras los abogados de Duarte pidieron duplicar el plazo legal de 72 a 144 horas para definir la situación, buscando ganar tiempo y armar mejor su defensa.

Además, empezó la discusión sobre la medida cautelar: la fiscalía quería que Duarte se quedara en prisión preventiva justificada, y los abogados pedían que saliera bajo fianza, alegando que el exgobernador ya traía un brazalete electrónico por otro rollo de peculado.

Hasta ayer, Duarte seguía bajo custodia esperando a ver qué decide el juez sobre su situación y la medida cautelar, mientras todos estaban bien atentos porque este caso es de los más sonados de posible corrupción en México.

************

La última encuesta de evaluación de los alcaldes del país arrojó información que le va a sacar canas a más de uno en juaritos.

Y es que el alcalde Chihuahua Marco Bonilla, se está colando a las alturas de los rankings nacionales. Según las calificaciones recientes, el hombre trae la calificación de cuadro de honor: 7.90 en desempeño, el número uno del país.

Nada mal para quien se anda rifando entre tanto ruido político. Como dirían en el barrio, “no será perfecto, pero sí es el que mejor saca la tarea”.

Donde también trae puntos es en los servicios públicos, con su 7.25 que lo pone en el top 5. Es decir, la raza no ve la ciudad hecha un muladar, no como otras; igual y no parece de revista, pero mínimo el alumbrado, la limpieza y el mantenimiento a las calles no dan tanta pena.

Ahora, en eso de la cercanía con la gente, Bonilla no se esconde en la oficina. Sale, se toma la selfie, va a los eventos y hasta le entra a la charla con la raza. El 7.82 que saca en este rubro lo pone otra vez entre los mejor evaluados. “Se deja ver”, dicen por allá en chihuahuitas tierras, y en estos tiempos donde muchos alcaldes ni el polvo dejan, eso ya es ganancia.

Pero ojo, que no todo es fiesta. El tema de la seguridad sigue siendo la piedrita en el zapato. Si bien Chihuahua no anda en el hoyo, tampoco está para presumir medallas. La gente siente que falta punch, que los problemas no se resuelven nomás con buenas intenciones ni con patrullas nuevas.

Así que mientras Bonilla presume de buenas notas y popularidad, el verdadero examen está en si logra darle la vuelta al coco de la inseguridad, y eso lo catapulte a la candidatura a la gubernatura por Chihuahua.