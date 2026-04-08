—El SAT le cobra factura a Juárez

—¿Y Cabada? Bien, cómodo en su curul

—Diputados hacen grilla en Palacio

El municipio de Juárez anda metido en un lío de esos que ni el mejor abogado del mejor despacho podría sacarlo fácil.

Resulta que, Armando Cabada, exalcalde ahora diputado de Morena, salió más irresponsable que el compadre que olvida el regalo en la fiesta. Durante su gestión, no tuvo la capacidad ni la voluntad para cumplir con el SAT y reportar las retenciones del ISR, ese impuesto que le quita un pedacito a cada trabajador, pero que el gobierno tiene que entregar religiosamente.

Ante este incumplimiento el municipio de Juárez enfrenta hoy una severa crisis fiscal por el adeudo de 118 millones de pesos, monto que corresponde a la totalidad de las retenciones de dicho impuesto de las y los trabajadores de la localidad durante el ejercicio fiscal 2021.

El resultado es una deuda de 118 millones de pesos. Este asunto no se había dado a conocer públicamente; el actual presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se hizo de la vista gorda y prefirió guardar el problema bajo la alfombra de su despacho, a pesar de la magnitud del problema heredado por Armando Cabada. Lo protegió.

Pero en la grilla, tarde o temprano todo sale, y sobre todo en tiempos preelectorales.

Así que fue la gobernadora Maru Campos quien destapó el escándalo y, en una entrevista de esas que acostumbra a dar en los pasillos de palacio soltó la bomba, después de que reportero palero le tocó el tema.

Así que Maru dijo que su gobierno tendrá que intervenir para rescatar a Juárez, y pronto se firmará un convenio para evitar que el SAT mantenga la sanción.

Así, el municipio podrá seguir recibiendo recursos, aunque el costo político ya está firmado. Dicen los malpensados que la jugada de Maru trae doble filo: exhibe a Cruz Pérez Cuéllar, a quien acusa de descuidar la administración por andar de campaña, y de paso pone en evidencia el desastre financiero.

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En cuanto se dio a conocer la noticia de la gobernadora Maru Campos sobre el rescate financiero de Juárez, la reacción no tardó en llegar por parte del principal inquilino del edificio de la Unidad Administrativa Benito Juárez.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar convocó de manera urgente a los representantes de los medios de comunicación para ofrecer una conferencia de prensa, con el objetivo de deslindarse de las omisiones y atribuir responsabilidades a su amigo Armando Cabada.

Vale destacar que en política el que se quema busca quién le preste el extinguidor, y en esta ocasión, Pérez Cuéllar no dudó en ponerle nombre y apellido al responsable.

El edil salió a explicar el tema de los impuestos y las deudas que arrastra el municipio de Juárez. De entrada, dejó en claro que los pagos millonarios realizados en 2024, 2025 y los que vienen para 2026, corresponden a adeudos heredados de años anteriores, no generados durante su administración.

El funcionario mostró gráficas y hasta repartió copias para que no quedara duda: en 2024 se pagaron $136 millones de pesos por impuestos de 2017 y 2019, en 2025 se pagaron $101 millones por deudas de 2020 y para 2026 vienen otros $114 millones que se deben desde 2021.

Pérez Cuéllar contó que cuando Hacienda vio que estaban poniéndose al corriente, les ofrecieron un convenio para solo pagar el 25% de esos $114 millones, lo cual sería un alivio tremendo para las finanzas municipales.

De aprobarse el convenio, solo tendrían que pagar $28 millones y el resto se les regresaría, lo que significaría un ahorro de $80 millones. El alcalde celebró la noticia y aseguró que esto evitaría que las finanzas municipales se vayan a pique como en administraciones pasadas.

También aprovechó para aclarar que la deuda no fue generada por su equipo, sino que viene de errores y omisiones de gobiernos anteriores, especialmente por el mal manejo del timbrado de nómina y la falta de pago de impuestos retenidos.

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Vaya que en Palacio de Gobierno ayer andaban muy activos.

Y es que la gober Maru Campos convocó a los diputados locales para echarle ojo a las chambas que se supone hacen juntos, dizque por el bien de los chihuahuenses. El pretexto, seguir con las gestiones y acciones que, según ellos, van viento en popa.

La gobernadora agradeció el esfuerzo de las distintas bancadas, pero no se fue sin tirar flores a Guillermo Ramírez de la Mesa Directiva, todo en familia. Acompañada de su Gabinete, Maru no dudó en pedirles a todos que le echen más ganas los meses que vienen, porque según ella, hay que garantizar desarrollo, estabilidad y hasta salud en los 67 municipios. Si de pedir se trata, para eso sí son buenos.

Lo que llama la atención es el discurso de colaboración entre poderes. Maru, con tono conciliador, les dijo: “Cuando se habla de una relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a veces se torna muy difícil. Pero sepan que aquí en Chihuahua ustedes cuentan conmigo y tienen toda nuestra colaboración”.

En el encuentro estuvieron varios pesos pesados, De la Peña, Granillo, Álvarez Monje y Carrillo. Pero como suele pasar, mucho gabinete, muchos discursos, y poca claridad sobre si de verdad el Congreso y el Gobierno hacen equipo, o nada más se hacen los que sí.