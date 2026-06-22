— La gober aprieta, Cruz responde y Andrea remata

–Óscar Ibáñez corre contra reloj para recibir a Maru

Maru Campos no parece dispuesta a soltar el tema del presunto narcogobierno de Morena. Este fin de semana volvió a ponerlo sobre la mesa con un mensaje dirigido a los chihuahuenses, en un video donde le exigió al Gobierno Federal no poner al país como moneda de cambio con tal de proteger a su partido.

Y es que mientras desde Palacio Nacional intentan apagar incendios diplomáticos provocados por las declaraciones que llegan desde Washington, en Chihuahua la mandataria estatal volvió a subir al ring con un mensaje duro y en donde pide que entreguen a Rocha Moya.

La panista aprovechó el revuelo generado por las amenazas de revisar el tratado comercial e incluso por los comentarios sobre posibles acciones contra los cárteles para lanzar una crítica frontal al Gobierno Federal.

Según Maru, el verdadero riesgo para la soberanía no viene de afuera, sino de la impunidad que, asegura, protege a funcionarios y gobernantes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La gober rechazó categóricamente cualquier intervención extranjera en territorio mexicano, postura que difícilmente alguien podría cuestionar. Pero, por el otro, aprovechó la coyuntura para insistir en que la falta de acción contra personajes cercanos al oficialismo es lo que tiene a México bajo la lupa internacional.

El mensaje también tiene lectura local. En un estado fronterizo como Chihuahua, donde buena parte de la economía depende del comercio con Estados Unidos, cualquier amenaza al tratado comercial genera preocupación inmediata. De ahí que Maru busque colocarse como defensora tanto de la soberanía como de la estabilidad económica de la región.

Mientras tanto, en Morena seguramente no cayó nada bien que el tema volviera a escena. Menos ahora que el partido guinda anda concentrado en la carrera adelantada rumbo al 2027 y en mantener el discurso de unidad.

Total, que la gobernadora ya dejó claro que no piensa bajarle dos rayitas al tema. Y si alguien esperaba que el debate sobre crimen organizado, impunidad y responsabilidad política se enfriara, parece que tendrá que seguir esperando.

Veremos si la presidenta Claudia Sheibaum le contesta a la gobernadora en su podio mañanero y de plano de la ignora.

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Y como era de esperarse, Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia y suspirante morenista a la gubernatura de Chihuahua, no tardó en salir al quite para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena de los señalamientos lanzados por la gobernadora Maru Campos.

También a través de un video Pérez Cuéllar dijo:

“Gobernadora Maru Campos, es inútil su intento por distraernos a las y los chihuahuenses de su pésimo gobierno y ausencia permanente en el estado. Yo le recomiendo que deje los ataques al gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y mejor se ponga a trabajar en lo que realmente necesita nuestra gente, porque le tengo una mala noticia: YA SE VAN. ¡La transformación llegará a Chihuahua muy pronto!” expresó en sus redes sociales.

La senadora Andrea Chávez también hizo lo propio y le contestó: “señora gobernadora, anda muy envalentonada, pero para tener la lengua larga hay que tener la cola corta”.

“¿Quiere hablar de narcogobierno? ¿Qué nos dice de su subsecretario de seguridad, acusado desde los Estados Unidos de lavarle dinero a uno de los cárteles más grandes de México?”

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Después de una ausencia bastante notoria por Ciudad Juárez, la gobernadora Maru Campos tiene previsto regresar este miércoles, si es que no se mueve la agenda de última hora.

La mandataria estatal traería varios eventos bajo el brazo, entre ellos la inauguración del centro de Fisioterapia en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Según cuentan las fuentes de Cañonazos, en la Casa de los Toros Bravos el rector Óscar Ibáñez andaba con el Jesús en la boca, tratando de sacar a marchas forzadas los pendientes del edificio.

Y cómo no, si la visita los agarró prácticamente con los dedos en la puerta y casi al cuarto para las doce, porque al inmueble todavía le faltan varios detallitos por resolver.

Otro pendiente que trae la gobernadora en la frontera es la designación del nuevo presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la JMAS.

Por ahora, la descentralizada sigue operando como si nada bajo la dirección de Marco Alberto Paredes Arroyo, a quien el Consejo de Administración nombró encargado de despacho tras la muerte de Marco Licón.

También trae la carga de la operación política preelectoral y seguramente le dará su revisadita para ver como andan aquí los encargados del programa del “Toca Toca” que consiste en salir a tocar puertas para promover los programas y el trabajo del gobierno marucampista.

Y a todo eso hay que sumarle la lista de pendientes de siempre en su administración: seguridad, Torre Centinela, empleo, salud y varios temas más que nomás no dejan de tocarle la puerta.