–Gana Cruz guerra de encuestas en Morena

–Maru presume resultados… pero la inseguridad sigue pesando

Vaya revuelo provocó entre la raza facebookera una campaña sistemática que apareció casi de la nada en la famosa y popular red social, pero que bastó para poner a medio PAN y a buena parte de la grilla chihuahuita a hacer toda clase de especulaciones.

Se trata de una serie de publicaciones difundidas desde varios perfiles con un mensaje sencillo, directo y sin demasiados rodeos: “Santiago para Chihuahua y Daniela para Juárez”.

Las fuentes de Cañonazos nos aseguran que la campañita se orquestó desde el mismísimo Palacio de Gobierno y que su objetivo es comenzar a posicionar a estos dos personajes rumbo a las candidaturas de elección popular en 2027.

Vale destacar que, en la capital, Santiago De la Peña parece consolidarse como el proyecto que mayor confianza genera entre quienes toman las decisiones en Acción Nacional. Aunque, dicho sea de paso, no son pocos los que siguen comentando que el verdadero bueno es el exfiscal César Jáuregui.

Del otro lado del estado, es decir, aquí en la frontera, ocurre algo parecido. Daniela Álvarez ha logrado convertirse en la figura panista con mayor presencia en Ciudad Juárez, por lo que ya la encarrilan para que sea quien abandere al PAN en la contienda por la alcaldía juarense.

Desde la dirigencia estatal, Dany ha tejido acuerdos, ha recorrido el territorio y, según cuentan en los pasillos azules, hoy es la carta que mayor consenso reúne para enfrentar la complicada batalla que representa la frontera. Para muchos panistas, es la apuesta ideal para aportarle votos a Marco Bonilla en Ciudad Juárez, aunque para ella eso también implicaría un gran sacrificio político.

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Donde más de uno empezó a sacar la calculadora política fue en Morena, luego de que la guerra de encuestas sigue a la orden del día, pues la más reciente con corte al 3 de agosto de 2026 volvió a mover el tablero rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

Resulta que Cruz Pérez Cuéllar aparece al frente con un sólido 44.7% de las preferencias entre los aspirantes morenistas. No es una ventaja menor: le saca 10.7 puntos a la senadora Andrea Chávez, quien registra 34.0%.

Y aunque en Morena nadie canta victoria antes de tiempo, tampoco pueden hacerse de la vista gorda. La fotografía que presenta este ejercicio de agregación de encuestas coloca a Cruz como el rival a vencer dentro del movimiento, mientras que Andrea tendrá que redoblar el paso si es que quiere ganar la encuesta.

Quien aparece bastante más rezagado es Luis Carlos Arrieta, con apenas 2.7%, una cifra que prácticamente lo mantiene fuera de la pelea.

ESO SÍ, conviene recordar que no se trata de una encuesta tradicional, sino de un modelo bayesiano dinámico que agrega los resultados de diversos estudios demoscópicos publicados sobre la contienda.

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La gober llevó la Mesa de Seguridad a sesionar a Cuauhtémoc, una de las regiones donde el crimen organizado sigue poniendo a prueba la capacidad de las autoridades de los tres niveles.

Y es que los números pueden ser alentadores, pero la percepción ciudadana todavía es muy negativa hacia el gobierno.

Mientras en el Subcentro Centinela los integrantes de la Mesa comandados por la gobernadora revisaban las estrategias, en muchas comunidades como la sierra y juaritos la preocupación por la inseguridad sigue creciendo.

Las cifras presentadas son muy halagadoras en apenas una semana, del 27 de julio al 2 de agosto, se ejecutaron 153 órdenes de aprehensión, hubo 53 detenidos en flagrancia, 76 carpetas judicializadas y 23 sentencias condenatorias.

Lo más llamativo es el balance de los casi cinco años de administración estatal. Según la Fiscalía, hay un incremento del 63 por ciento en carpetas concluidas y órdenes de aprehensión ejecutadas; 163 por ciento más asuntos judicializados; 37 por ciento más sentencias condenatorias y un 30 por ciento más detenidos en flagrancia respecto al mismo periodo del gobierno anterior.

Maru Campos busca dejar claro que la seguridad es una de las cartas fuertes con la que pretende cerrar su administración. ¿Será?