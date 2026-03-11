miércoles, marzo 11, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Prepara la JMAS pozos que alimentan red de agua potable para la temporada de calor
PortadaTendencia

Prepara la JMAS pozos que alimentan red de agua potable para la temporada de calor

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja en el mantenimiento preventivo de pozos que alimentan la red de agua potable, como parte de las acciones de preparación para la próxima temporada de calor.

Este miércoles se realizan labores en el pozo 244, ubicado en el cruce de las calles Carlos Ochoa y Adelita de Sisniega, en el fraccionamiento Portal del Roble, cabe destacar que, durante estas maniobras no se registrará suspensión del servicio.

El ingeniero René Baeza, del Departamento de Extracción y Distribución, explicó que esta intervención se extenderá hasta mañana jueves debido a la profundidad del pozo, que alcanza los 300 metros, lo que implica un trabajo arduo para las cuadrillas de la JMAS al montar y desmontar la tubería.

“El mantenimiento consiste en retirar todos los tubos. Cada pozo varía en su número de tubos dependiendo de la profundidad; en este caso, el pozo cuenta con 50 tubos, por lo que se considera un pozo grande o de alta profundidad. Se extrae la bomba, se revisa cada componente y posteriormente se instala equipo nuevo”, explicó.

banner

Estos trabajos tienen como objetivo prevenir fallas durante la temporada de calor, cuando se registra una mayor demanda del recurso, lo que podría ocasionar afectaciones en el suministro de agua en algunas zonas de la ciudad.

La JMAS recordó que llevar agua potable a los hogares es un proceso complejo que requiere labores permanentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar este recurso, cada vez más escaso.

You Might Also Like

You may also like

Justicia federal frena atropellos en COBACH; ordenan revisar procesos de directivos desplazados

Vecinos piden respeto a símbolos religiosos tras exhibición de murales polémicos en...

Tras críticas de vecinos, Centro Cívico S-mart evita hablar sobre murales religiosos

Considera federación inversión en Ciudad Juárez para este año: alcalde

Indignan a creyentes murales con representaciones de la Virgen Centro Cívico S-MART:...

México firma convenio con Google, Meta y TikTok para combatir la violencia...