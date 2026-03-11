La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja en el mantenimiento preventivo de pozos que alimentan la red de agua potable, como parte de las acciones de preparación para la próxima temporada de calor.

Este miércoles se realizan labores en el pozo 244, ubicado en el cruce de las calles Carlos Ochoa y Adelita de Sisniega, en el fraccionamiento Portal del Roble, cabe destacar que, durante estas maniobras no se registrará suspensión del servicio.

El ingeniero René Baeza, del Departamento de Extracción y Distribución, explicó que esta intervención se extenderá hasta mañana jueves debido a la profundidad del pozo, que alcanza los 300 metros, lo que implica un trabajo arduo para las cuadrillas de la JMAS al montar y desmontar la tubería.

“El mantenimiento consiste en retirar todos los tubos. Cada pozo varía en su número de tubos dependiendo de la profundidad; en este caso, el pozo cuenta con 50 tubos, por lo que se considera un pozo grande o de alta profundidad. Se extrae la bomba, se revisa cada componente y posteriormente se instala equipo nuevo”, explicó.

Estos trabajos tienen como objetivo prevenir fallas durante la temporada de calor, cuando se registra una mayor demanda del recurso, lo que podría ocasionar afectaciones en el suministro de agua en algunas zonas de la ciudad.

La JMAS recordó que llevar agua potable a los hogares es un proceso complejo que requiere labores permanentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar este recurso, cada vez más escaso.