Chihuahua, Chih. – A más de cinco décadas de su creación, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) nunca ha sido encabezada por una mujer. Para el coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, ese dato no puede seguir considerándose una simple coincidencia histórica, sino una muestra de que aún existen barreras que limitan el acceso de las mujeres a los espacios de mayor responsabilidad académica.

El legislador recordó que desde 1973 la rectoría de la UACJ ha sido ocupada exclusivamente por hombres, situación que también se repite en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), pese a que en otras instituciones de educación superior del país la presencia de rectoras ya forma parte de una transformación institucional que responde al principio de igualdad.

“Entendemos que hace décadas existían condiciones distintas, pero hoy ya no hay justificación para que las mujeres continúen excluidas de la posibilidad de dirigir nuestras universidades autónomas”, sostuvo.

Estrada recordó que, en agosto de 2025, las diputadas y diputados de morena presentaron la Iniciativa 950, actualmente en análisis dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado, cuyo propósito es establecer la alternancia y la paridad de género en la elección de la persona titular de la Rectoría de la UACJ.

El coordinador parlamentario hizo un llamado para que dicha iniciativa sea dictaminada a la brevedad, al considerar que mantenerla sin resolución significa retrasar un cambio que ya ha comenzado a consolidarse en otras instituciones públicas del país.

Explicó que la Universidad Autónoma de Chihuahua ya aprobó modificaciones para incorporar este principio de alternancia, por lo que confió en que próximamente esa institución pueda tener a su primera rectora y que la UACJ siga el mismo camino.

“Las mujeres han demostrado capacidad, trayectoria, liderazgo y excelencia académica. Conozco profesoras e investigadoras de la UACJ con una sólida carrera profesional y todos los méritos para asumir la rectoría. Lo único que falta es que las reglas garanticen que también puedan acceder a esa responsabilidad”, afirmó.

Cuauhtémoc Estrada señaló que la educación superior debe ser un referente en la construcción de instituciones más democráticas e incluyentes, por lo que consideró indispensable que las universidades reflejen en sus órganos de dirección la misma pluralidad y participación que promueven en las aulas.

Finalmente, expresó su confianza en que el Congreso del Estado avance en la aprobación de la Iniciativa 950 para que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pueda abrir una nueva etapa en su historia, donde el talento y la capacidad de las mujeres tengan las mismas oportunidades de conducir una de las instituciones educativas más importantes del estado.