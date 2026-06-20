La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) llevó a cabo durante este 18 y 19 de junio, la LXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General y la reunión del Consejo Nacional de la ANUIES, con sede en la Universidad de Guanajuato (UG).

Entre los asistentes destacó la participación del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quien acudió a los trabajos de la Asamblea General como parte de los representantes de las instituciones de educación superior que integran la asociación.

Las autoridades educativas, rectoras y rectores analizaron temas prioritarios para el fortalecimiento de la asociación, como la sostenibilidad financiera, la gratuidad educativa, la autonomía universitaria y la seguridad de las comunidades estudiantiles; retos que enfrenta la educación superior en México.

La sesión del Consejo Nacional de la ANUIES fue encabezada por el doctor José Luis Gil Vázquez, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, y como anfitriona, la doctora Claudia Susana Gómez López, rectora de la UG. También fueron invitados el doctor Carlos Iván Moreno y la maestra María José Rhi Sausi Garavito, de la Secretaría de Educación Pública.

En la LXVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, el doctor Luis González Placencia, titular de la asociación, hizo un llamado a fortalecer la unidad entre universidades públicas y privadas del país para enfrentar los desafíos financieros que atraviesa la educación superior en México.

La reunión concluyó con el compromiso de fortalecer los mecanismos de diálogo entre las instituciones educativas y los distintos niveles de gobierno para construir acuerdos que contribuyan al desarrollo y bienestar del país a través de la educación superior.