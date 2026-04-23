Un temblor fue percibido en la provincia costera de Manabí Ecuador la mañana de este jueves 23 de abril, confirmó el Instituto Geofísico del país en su último reporte.

[REVISADO]

Evento: igepn2026hxtj

Ocurrido: 2026-04-23 09:39:33

Mag.: 4.2MLv

Prof.: 41.0 km

Lat.: 0.542° S

Long.: 80.265° W

Localizado: a 16.73 km de San Vicente, Manabi

Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/noLF8zyZlS pic.twitter.com/5hQrdEDRO2 — Instituto Geofísico (@IGecuador) April 23, 2026

El fenómeno ocurrió a las 09:39 hora local y alcanzó una magnitud de 4,2 en la escala de Richter, con el epicentro ubicado a pocos kilómetros de San Vicente, en el litoral manabita. Según los datos oficiales, el sismo se originó a una profundidad de entre 20 y 41 kilómetros bajo la superficie.

Usuarios en redes sociales comentaron haber sentido el movimiento en varias localidades de la provincia, entre ellas Montecristi, Portoviejo, Manta y Rocafuerte.

Aunque no se han reportado daños materiales ni heridos, la intensidad de este temblor generó recuerdos entre algunos habitantes sobre el devastador terremoto que afectó a Manabí y otras regiones costeras hace una década, un sismo que marcó al país por su alta magnitud y consecuencias.

Ecuador se ubica sobre una zona de elevada actividad tectónica debido al choque constante entre la placa de Nazca y la Sudamericana, lo que provoca movimientos sísmicos frecuentes en distintas partes del territorio.