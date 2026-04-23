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Sismo de magnitud de 4.2 grados sacude la provincia de Manabí, Ecuador

by EdiciónJuárez
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Un temblor fue percibido en la provincia costera de Manabí Ecuador la mañana de este jueves 23 de abril, confirmó el Instituto Geofísico del país en su último reporte.

El fenómeno ocurrió a las 09:39 hora local y alcanzó una magnitud de 4,2 en la escala de Richter, con el epicentro ubicado a pocos kilómetros de San Vicente, en el litoral manabita. Según los datos oficiales, el sismo se originó a una profundidad de entre 20 y 41 kilómetros bajo la superficie.

Usuarios en redes sociales comentaron haber sentido el movimiento en varias localidades de la provincia, entre ellas Montecristi, Portoviejo, Manta y Rocafuerte.

Aunque no se han reportado daños materiales ni heridos, la intensidad de este temblor generó recuerdos entre algunos habitantes sobre el devastador terremoto que afectó a Manabí y otras regiones costeras hace una década, un sismo que marcó al país por su alta magnitud y consecuencias.

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Ecuador se ubica sobre una zona de elevada actividad tectónica debido al choque constante entre la placa de Nazca y la Sudamericana, lo que provoca movimientos sísmicos frecuentes en distintas partes del territorio.

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