–Cruz ya tiene fecha para formalizar su candidatura ante el partido

–Estado traerá la navidad a Chihuahua y a Juaritos

–Los juarenses siguen esperando el camión de basura

En Morena andan más divididos que hermanos en plena disputa de una herencia. Por más que los encargados de dirigir el partido guinda en el estado se empeñen en aparentar lo contrario, a leguas se nota el divisionismo entre las tribus morenistas.

Y para muestra, la conferencia de prensa convocada por los dirigentes partidistas para presumir unidad y cerrar filas rumbo al 2027. Resulta que la principal ausente fue precisamente la presidenta estatal del partido Brighite Granados. ¡Vaya manera de mandar señales de cohesión!

Los dirigentes salieron rápidamente a apagar el incendio: que no hay ruptura, que nadie quiere destituir a nadie y que existe una relación institucional y cordial con la dirigente. Lo que se dice cuando el pleito ya es demasiado evidente como para seguirlo negando.

Pero entre tanta explicación soltaron lo verdaderamente importante: después de la encuesta interna, quien lleva la conducción de los trabajos de organización en Chihuahua es Cruz Pérez Cuéllar. Dicho de otra manera, una cosa es la presidencia formal del partido y otra muy distinta quién reparte las cartas rumbo a la elección.

Y por si alguien todavía quiere levantar la voz, apareció el recordatorio de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia puede aplicar desde una amonestación hasta la expulsión. ¡Tómala!

Lo cierto es que la división en Morena es profunda: Andrea Chávez no soporta a Cruz Pérez Cuéllar, y viceversa; y Juan Carlos Loera de la Rosa tampoco puede ver a ninguno de los dos, que les corresponden con la misma moneda. Así que, como se dice, ahí va la cosa.

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El candidato de Morena Cruz Pérez Cuéllar anunció que el próximo 2 de diciembre se registrará como precandidato a la gubernatura. El registro será en chihuahuitas tierras.

En su visita a Parral, el suspirante a gobernador también adelantó que regresará el 7 u 8 de diciembre para realizar actividades de precampaña, mientras que el cierre de esta primera etapa está reservado para el 10 de enero en Ciudad Juárez. Como quien dice, ya tiene marcada la ruta y las fechas en el calendario.

Lo que sigue siendo una incógnita es el reparto de las candidaturas a diputaciones en Juaritos. Y es que, con tantos tiradores levantando la mano, a Cruz le preguntaron por la lista de aspirantes, pero prefirió sacarle la vuelta y recordar que esa papa caliente está en manos de la Comisión Nacional de Elecciones.

Por lo pronto, el coordinador ya tiene su propia agenda. Falta ver cómo se acomodan las tribus morenistas y, sobre todo, quiénes se quedan con las candidaturas cuando llegue la hora de repartir posiciones.

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El espíritu navideño ya tiene fecha para aterrizar en Chihuahua y Juaritos. El Gobierno del Estado prepara el encendido de sus tradicionales árboles y una buena dosis de atracciones para que las familias se olviden un rato de los pendientes y se metan de lleno en el ambiente decembrino.

La primera parada será el 30 de noviembre en la Plaza del Ángel, donde a partir de las 5 de la tarde habrá espectáculo infantil con Frozen: Una mágica Navidad, seguido del encendido del árbol y la convivencia con los personajes de la película. ¡Que vayan preparando las cámaras!

La cosa no termina ahí. Hasta el 10 de enero habrá más de 4 mil metros cuadrados de atracciones gratuitas. Eso sí, quienes quieran deslizarse por la pista de hielo tendrán que desembolsar 130 pesos por persona.

En Ciudad Juárez la fiesta llegará el 3 de diciembre al Parque Central, donde también instalarán atracciones para el disfrute familiar. Así que la frontera no se quedará mirando cómo festejan en la capital.

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¿Así que la recolección de basura está “controlada”? Qué curioso, porque hasta el presidente municipal de Héctor Ortiz reconoce que hay problemas.

Los ciudadanos siguen esperando que el camión pase los tres días de la semana que marca el servicio. Por la zona del Tecnológico, a una cuadra de Soriana San Lorenzo, apenas aparece dos veces. ¡Y eso que todo está bajo control!

La realidad es que las otras dos empresas no tienen capacidad técnica ni material para cubrir el 50 por ciento de la ciudad que dejó Aseo Municipal. Y ahora resulta que sí hacen falta aquellos camiones que todavía podían seguir trabajando.

Ahí es donde aparece otra decisión que hoy pesa sobre los juarenses: PASA entregó más de 50 unidades que todavía tenían vida útil, luego de concluir sus 17 años de concesión. Sin embargo, Cruz Pérez Cuéllar decidió donarlas a municipios del interior del estado, con el aval de los regidores que levantaron la mano.

Ahora, con la basura acumulándose y el servicio sin alcanzar la frecuencia comprometida, la pregunta es inevitable: ¿no habría sido mejor conservar esas unidades para atender las necesidades de Juárez?

Porque mientras unos alimentan proyectos políticos rumbo a Chihuahua, los juarenses siguen esperando que pase el camión. Y la basura, esa sí, no espera elecciones.