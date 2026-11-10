–Jiménez se convierte en esquirol de Cruz y le tira al PAN

–Lunes de protestas y hasta féretro hubo en edificio del Poder Judicial

Vaya error el de los operadores del PAN, especialmente quienes apoyan la campaña de Marco Bonilla. Resulta que el joven Julio Coronada dio la espalda a la causa azul y, de la noche a la mañana, decidió sumarse al equipo de Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Morena a la gubernatura.

Hasta ahí, todo bien. Lo grave es que este joven estaba metido hasta el tuétano en la estructura política del equipo panista y manejaba información estratégica sobre su trabajo en territorio.

Coronado tiene en su poder una amplia base de datos con información sensible, cuyo manejo estaba reservado a personas de confianza. De ahí la sospecha de que esos datos ya hayan llegado al escritorio del candidato morenista.

Ahora los operadores azules tendrán que ponerse más avispados al delegar funciones tan delicadas y asegurarse de que queden en manos de personas de verdadera confianza. La pregunta es: ¿quién le dio ese voto de confianza a Julio Coronado? Porque a quien lo hizo habrá que ponerle tacha por su ojo para elegir colaboradores.

************

Por cierto, el regidor Alejandro Jiménez también entró en la polémica por la incorporación de Julio Coronado y Nailea Soto al equipo crucista. La salida de este par dejó un amargo sabor a traición en el Partido Acción Nacional, donde militaron durante casi una década.

Jiménez subió un video a sus redes sociales en el que cuestionó a Carlos Ortiz, representante de la gobernadora Maru Camnpos, por minimizar las renuncias de Nailea Soto y Julio Coronado.

Habló de menosprecio a los jóvenes, criticó las designaciones en Ciudad Juárez y remató asegurando que salir del PAN fue su mejor decisión. Pero, más allá del discurso, cabe la pregunta: ¿está defendiendo a la militancia o justificando su propio cambio de camiseta?

Porque Alejandro tampoco habla desde la barrera: recientemente dejó al PAN para sumarse al trabajo de Cruz Pérez Cuéllar. Sus críticas, por tanto, tienen un contexto que no conviene perder de vista. En su nueva trinchera, cada cuestionamiento al partido que abandonó puede servirle para reivindicar su salida y mostrar que también tiene algo que aportar a la causa crucista.

Ahí está el detalle: ¿cuánto hay de convicción y cuánto de necesidad de hacerse notar en el nuevo equipo? Defender a quienes siguieron una ruta similar a la suya también puede leerse como una forma de defenderse a sí mismo. No prueba cuáles son sus motivos, pero sí permite mirar el video con otra lupa: la de un regidor que, al cuestionar a su antiguo partido, también está haciendo política para su nueva causa. ¿O no?

************

Ayer fue día de protestas: hubo movilizaciones tanto en las oficinas del Poder Judicial de la Federación como en las instalaciones locales del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el Poder Judicial, la inconformidad se extendió a distintas sedes del país. Los trabajadores sindicalizados mantienen tomadas las instalaciones y suspendidas las actividades para meter presión a las autoridades.

En Chihuahua y Ciudad Juárez, los inconformes retomaron el paro y hasta colocaron un féretro afuera de los juzgados federales. La advertencia fue clara: no levantarán las movilizaciones hasta que los cambios al acuerdo de evaluación aparezcan publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Vaya arranque de semana para los mandones del nuevo Poder Judicial. Los trabajadores federales ya no se conforman con acuerdos de palabra: quieren ver por escrito, y en el Diario Oficial, los cambios a las evaluaciones que consideran una amenaza para su estabilidad laboral.

Aunque el sábado la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial y los sindicatos anunciaron un acuerdo para modificar los polémicos lineamientos, pudo más la desconfianza. Para los empleados, mientras los cambios no queden oficialmente publicados, todo sigue en el terreno de las promesas. Y de esas, por lo visto, ya no quieren saber.

También en el Instituto Nacional Electoral (INE) las protestas subieron de tono: los empleados pararon labores y salieron a la calle para denunciar lo que consideran pésimas condiciones laborales. Enlistaron un largo pliego petitorio.