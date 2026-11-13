—¡Ajá, asústame, panteón! Ortiz Orpinel presume foto con Harfuch

— El CCE pone alfombra roja a Jesús Sandoval de Ruba y a GasPro

El presidente municipal suplente, Héctor Ortiz Orpineal de origen cuauhtemense, anunció que rescindirán el contrato a la empresa Aseo Municipal, involucrada en una investigación federal y con 75 camiones recolectores retenidos.

El argumento es el incumplimiento del contrato, algo que debió ocurrir desde septiembre. Sin embargo, dos meses después, apenas salen a anunciarlo, y lo hacen sin presentar a la opinión pública un solo documento que respalde sus dichos. Más allá de que la decisión llega tarde, siguen sin aclararse las razones de tanta demora.

Pero lo más importante es que tampoco presentaron un esquema claro para resolver el problema de la recolección de basura en las dos zonas de la ciudad que estaban a cargo de Aseo Municipal, dentro de las cuatro en que se dividió Juárez para prestar este servicio.

Dicen que lo resolverán mediante acuerdos con las otras dos empresas concesionarias. ¿Pero con cuáles acuerdos y en qué condiciones? La pregunta es si esas compañías tienen la capacidad operativa y técnica para hacerse cargo de las dos zonas adicionales sin descuidar las otras dos que actualmente atienden mediante sus respectivos contratos con el Municipio.

Por ahora, todo queda en el aire. Lo que sí está muy claro es que los juarenses no olvidan los problemas de recolección de basura que han padecido desde septiembre. Ojalá el presidente suplente informe de la A a la Z cómo, con qué recursos y bajo la responsabilidad de quiénes resolverá este problema en el corto plazo.

Los habitantes de esta gran frontera no merecen seguir pagando las consecuencias de la improvisación, los retrasos y la falta de previsión con la que está actuando la actual administración municipal.

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“¡Ajá, asústame, panteón!”, soltó un ciudadano al ver la foto del cuauhtemense Héctor Ortiz Orpinel junto al “chaparrito” secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante la plenaria 2026 de Seguridad Pública Municipal.

El alcalde de Juárez, originario de Cuauhtémoc, no dejó pasar la oportunidad de pedirle al jefe de la seguridad nacional que posara a su lado para llevarse foto del recuerdo.

Eso sí, en la fotografía oficial, Ortiz Orpinel apareció hasta la última fila. ¿Cuestión de acomodo o de estatura? La imagen dejó la pregunta en el aire.

Ya en el terreno serio, el edil aseguró que Juárez registra una baja en diversos delitos, gracias —dijo— a la coordinación entre autoridades y ciudadanos. Reconoció, sin embargo, que aún hay retos.

En la reunión revisaron estrategias para el próximo año y eligieron la presidencia de la Conferencia. Ortiz Orpinel volvió con la foto junto a Harfuch y el compromiso de mantener la coordinación. Falta que los resultados se noten en las calles.

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En juaritos no todo es grilla, ni pleitos políticos entre morenos y prianistas, tampoco no todo se trata de funcionarios buscando reflectores. También hay quienes se dedican a generar empleos, invertir y mantener a flote la economía fronteriza. Para ellos, el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Fernando Suárez Cerón, prepara los Galardones 2026.

La quinta edición se realizará el próximo 19 de noviembre en Cibeles, ahora en formato de desayuno empresarial. La idea es reconocer a quienes le meten el hombro al desarrollo de la ciudad, aunque muchas veces su trabajo no aparezca en los discursos oficiales.

En esta ocasión, la Estrella Ascendente será para GasPro, como empresa del año, mientras que Jesús Sandoval, director nacional de Grupo Ruba, recibirá el reconocimiento al empresario del año.

Y para ponerle sabor al encuentro, el CCE tendrá como invitado al periodista Carlos Loret de Mola, quien hablará sobre el poder, la política y la economía en tiempos de cambio entre México y Estados Unidos. A ver si no sale tibio como Ciro Gómez Leyva el año pasado. Los empresarios juarenses esperan que Loret se deje caer bien y bonito contra Morena, como lo hace en Latinus.

Los reconocimientos tendrán además sello juarense: serán esculturas elaboradas por Pedro Francisco Rodríguez.

Así que el empresariado tendrá su propia pasarela, pero con una diferencia: aquí los reflectores serán para quienes generan desarrollo y no solamente para quienes viven de la política.