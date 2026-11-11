—Mario Vázquez pasa lista en el Senado y se prepara para los tamales

—La gober visita Juárez y mueve el avispero electoral

Ayer, los diputados federales chihuahuenses del PRI se pusieron las pilas y llevaron el borlote a la CDMX. Convocaron a la prensa para pedir que, en el reparto de la lana federal de 2027, Chihuahua no se quede viendo cómo otros llenan el plato. Agua, carreteras y hospitales: la lista presentada no trae lujos, sino pendientes.

Alex Domínguez puso sobre la mesa un programa contra la sequía por 3 mil 500 millones de pesos y una inversión carretera de unos 9 mil millones.

También están la Vía Corta a Parral, los acueductos de Creel y San Rafael y la sustitución del hospital del ISSSTE en la capital. Vamos, que motivos para levantar la voz sobran; falta que el presupuesto escuche.

Pero la convocatoria tuvo su detalle: habían anunciado a Chela Ortiz y la diputada no llegó. No hay una explicación de su ausencia, así que tampoco toca inventarle pleitos, desaires ni agendas secretas.

Eso sí, en política una presencia anunciada que no se concreta termina compitiendo por atención con el mensaje que se quería dar. El micrófono estaba listo; la invitada, ausente.

El punto de acuerdo lleva las firmas de Graciela Ortiz, Paloma Domínguez, Alejandro Domínguez, Juan Antonio Meléndez y Noel Chávez.

Ahora viene lo bueno: pasar de la conferencia a las partidas presupuestales, los calendarios y las obras. Porque el borlote sirve para hacerse escuchar, pero no tapa baches, no lleva agua ni surte medicinas.

Ah, pero para un político con colmillo como Alex Domínguez, la vitrina también cuenta, sobre todo con la mirada puesta en el próximo proceso electoral.

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Y el que también se puso en modo informe fue Mario Vázquez. El senador panista entregó este martes su segundo reporte de trabajo en el Senado. Con el trámite cumplido, ya puede ir pensando en los tamales y el pozole de diciembre.

En su balance presumió 41 iniciativas y 32 puntos de acuerdo, entre propuestas propias y las presentadas con su bancada.

La agenda trae agua, campo, seguridad y municipios: derechos de agua entre familiares, defensa de productores del Bajo Río Conchos y una tarifa eléctrica preferencial para Ojinaga. Temas que en Chihuahua no se resuelven con un moño en la portada.

También puso sobre la mesa una fiscalía para delitos en carreteras federales, protección para alcaldes y comedores comunitarios con presupuesto.

Desde la Comisión de Desarrollo Municipal reportó 11 iniciativas y 15 puntos de acuerdo aprobados. ¡Ojo con la letra chiquita! Presentar una propuesta no equivale a convertirla en ley, ni gestionar una tarifa significa que ya aparezca el descuento en el recibo.

Ahora toca mirar qué cambia en los municipios y qué propuestas avanzan. Porque los informes lucen en el archivo, pero el agua, la seguridad y el bolsillo no viven de aplausos.

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La gober Maru Campos anduvo ayer por aquí, en Juaritos, casi de incógnito. Visitó el Comedor Comunitario del Parque Central, sin convocar a la prensa ni a invitados molestos.

Trascendió que el verdadero motivo de la presencia de la gobernadora fue reunirse con algunos actores y operadores políticos de esta frontera. Las fuentes bien enteradas de Cañonazos aseguran que Maru los recibió en un hotel de la localidad.

Hasta el momento no ha trascendido qué asuntos abordaron la gobernadora y sus convocados, pero nos aseguran que los temas tienen que ver con las campañas electorales, que ya están a la vuelta de la esquina.

Aquí, a varios panistas que andan tras una candidatura en alguno de los distritos, tanto locales como federales, ya se les queman las habas porque Maru dé señales de por dónde va la bola.

Una de ellas es precisamente Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo y Bien Común. Ella buscaba la candidatura a la presidencia municipal, pero tal parece que ahora tendrá que conformarse con una candidatura a una diputación.

Por lo pronto, ayer Galindo tuvo la oportunidad de recibir a la gober en el Centro Comunitario, donde preparó todo el evento para su visita. Se desconoce si la funcionaria abordó con la mandataria estatal el tema de la candidatura.