–El alcalde “sin amor por Juárez”; pide pausar obras de puentes

–Jáuregui ve una lucecita al final del Altiplano

La gente del gobierno municipal que regularmente acude a las anquilosadas reuniones de la Mesa de Seguridad y Justicia de Juaritos, de plano, le hizo el fuchi a la reunión de este martes.

Y los mandos militares, de esos que suelen acudir llueva, truene o relampaguee, también brillaron por su ausencia. Sin causa justificable, según cuentan.

¿La razón? Simple y sencilla: la reunión se celebró en el piso 19 de la Torre Centinela.

Y ahí está el detalle.

Resulta que la Torre Centinela está vetada por Cruz Pérez Cuéllar, hoy candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua, y de ahí pa’ abajo, cuentan, nadie en Palacio Municipal tiene permitido pararse en ese edificio.

Los militares, por lo visto, andan con los mismos enconos.

Las fuentes de Cañonazos que estuvieron en la reunión aseguran que Memo Asiaín, actual coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia se quejó de la ausencia de la raza del municipio y lamentó que se dejaran llevar por grillas “baratas”, antes que privilegiar los intereses de seguridad de la ciudad.

Al final del día, la reunión transcurrió sin broncas y, para ser precisos, según cuentan quienes estuvieron ahí, sobre todo aquellos de color azul, tampoco echaron mucho de menos a los guindas.

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¿Quién en el municipio habrá convencido al alcalde interino, Héctor Ortiz Orpinel, de pedir al Estado que frene la construcción de puentes y pasos a desnivel en avenidas y cruceros importantes?

Y es que Ortiz Orpinel dijo, en su conferencia de prensa semanal, que pidió al Gobierno del Estado posponer hasta enero las intervenciones viales que causen más afectaciones al tráfico.

Vaya petición la de un presidente municipal que ni siquiera es de Juárez; la verdad, no le tiene ni tantito amor a esta ciudad.

La respuesta del Estado no se hizo esperar. ¿Y qué cree, querido lector, que le contestaron? Exacto, lo adivinó: no. Los trabajos continúan como están programados.

Es cierto que las obras han causado malestar entre los automovilistas, y con razón: nadie disfruta quedarse atrapado en un crucero o esperar varios ciclos de semáforo para avanzar unos metros. Pero Ciudad Juárez necesita esos puentes y pasos a desnivel para mejorar su movilidad, y la incomodidad será la misma hoy, mañana, pasado mañana o el próximo año. Las molestias son pasajeras; las obras se quedan para siempre. Mejor al mal paso darle prisa.

Por eso sorprende que, en lugar de sumarse, el alcalde opte por pedir que se frene el trabajo. Lo que los juarenses esperan de su presidente municipal no es que le pida al Estado esperar hasta enero, sino que se coordine con él y ponga todo lo que tiene a su alcance, como agentes viales, semaforización y rutas alternas, para que la espera sea menos dolorosa. Esa sí sería una forma de defender a Juárez.

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Después de 32 días tras las rejas, César Jáuregui Moreno recibió una pequeña señal de oxígeno en medio del complicado expediente que lo tiene recluido en el Altiplano, acusado de traición a la patria.

Y es que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito admitió el recurso de la defensa contra la vinculación a proceso. Dicho en cristiano: los argumentos de sus abogados pasarán a revisión de una instancia superior.

La audiencia de alegatos ya tiene fecha: 20 de enero de 2027, a las 11:30 horas. Será entonces cuando los magistrados escuchen a las partes y posteriormente resuelvan por escrito.

El asunto no es menor. La acusación gira alrededor de la participación de cuatro agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua. La defensa insiste en que no hay pruebas de que Jáuregui conociera o autorizara esa intervención.

¡Pero aguas! Que nadie eche todavía las campanas al vuelo. Admitir la apelación no significa libertad ni que se haya caído la acusación. Por ahora, el exfiscal seguirá en prisión.