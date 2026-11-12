–La verdad, en Juaritos no quieren volver a contar muertos

–A mil revoluciones ya anda Marco Bonilla

Con bombo y platillo, Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua, anunció que tres figuras de la política que hicieron carrera en el PRI y el PAN se sumaron a su proyecto. Puro chapulín, pues.

Se trata del regidor Alejandro Jiménez, del exalcalde Alfredo Urías y el anquilosado Maurilio Fuentes. Y, de pilón, se suma Ulises Martínez Contreras, exrector de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

Aunque todavía no es momento de andar anunciando ese tipo de traiciones, Pérez Cuéllar no dejó pasar la oportunidad de sacarles una que otra roncha a sus detractores políticos, sobre todo a los del PRIAN.

Vale recordar que Maurilio Fuentes y Ulises Martínez trabajaron en el actual gobierno de Maru Campos. Pero, desde que estaban en la nómina estatal, ya trabajaban para la causa del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar. De ahí el reclamo de deslealtad y falta de gratitud hacia el gobierno que les dio trabajo.

Era un secreto a voces. Aun así, ambos siguieron un buen rato en la nómina, cobrando sus quincenas puntualmente. Hasta que su apoyo a Pérez Cuéllar se volvió tan descarado que en el gobierno estatal decidieron decirles adiós.

Y qué decir de Alejandro Jiménez: todavía vestía la casaca azul del PAN y ya simpatizaba con el crucismo; hasta operaba a su favor desde el Cabildo juarense. Y no es por hacer grilla, pero en el gobierno estatal todavía hay quienes trabajan para Cruz Pérez Cuéllar, dicen las lenguas viperinas. Al rato les cae la yuca.

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La persecución y balacera de ayer, cuando el sol caía a plomo en Juaritos, recorrió la avenida Paseo Triunfo de la República, una de las principales avenidas de la ciudad. La escena reavivó en la memoria de los fronterizos aquellos años de violencia que dejaron más de 12 mil muertos en Ciudad Juárez: una época que nadie quiere volver a vivir.

Sirenas, patrullas a toda velocidad, detonaciones y un despliegue policiaco que terminó con un hombre herido y una mujer detenida. Según las versiones recabadas, agentes federales habrían sido blanco de una agresión cuando pretendían ejecutar una orden de aprehensión.

Y aunque todavía faltan explicaciones oficiales, el episodio tuvo un efecto inmediato: abrió una vieja herida en la memoria colectiva de la frontera.

No es para menos. Entre 2008 y 2012, Ciudad Juárez acumuló más de 12 mil muertes violentas, una tragedia atribuida principalmente a la disputa entre grupos facciosos del crimen organizado. Fueron años en los que las balaceras, los levantones y las ejecuciones se volvieron parte del paisaje cotidiano.

Por eso, cuando las sirenas vuelven a apoderarse de las avenidas, el miedo también regresa. Nadie quiere revivir aquellos tiempos ni acostumbrarse otra vez a vivir entre sobresaltos.

Es cierto que los homicidios han disminuido considerablemente, pero eso no significa que la batalla esté ganada. Los dos episodios armados de ayer son un recordatorio de que la violencia sigue ahí.

Y aquí es donde las autoridades tienen una enorme responsabilidad: garantizar la tranquilidad de los fronterizos. Porque si algo justifica la existencia de un gobierno es precisamente su capacidad para proteger la vida y la seguridad de sus gobernados.

¡Juárez ya pagó demasiado! Sus habitantes no quieren volver a contar muertos ni vivir con el temor de que una persecución termine frente a sus ojos.

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Al cien anda Marco Bonilla. Después del susto de salud que lo obligó a ponerle pausa a sus actividades por una parálisis facial, el alcalde con licencia de Chihuahua retomó la agenda y el martes se dejó ver muy activo por tierras de los burritos y las quesadillas.

Y como dice el clásico: lo que no te mata te fortalece. La pausa médica no impidió que regresara a sus recorridos. Por el contrario, el hecho de hacer pública su condición, explicar lo que estaba pasando y agradecer las muestras de solidaridad abrió una conversación distinta con la ciudadanía. La transparencia también cuenta en política.

En Ahumada se reunió con comerciantes, mujeres emprendedoras y trabajadores. Ahí, Cindy Galván puso sobre la mesa las dificultades de quienes sacan adelante pequeños negocios: falta de financiamiento, capacitación, equipo y hasta estancias infantiles.

También apareció el hermano Chuca, quien le agradeció haber atendido una petición de los vendedores del Tejabán Benito Juárez para mejorar banquetas y espacios de estacionamiento.

Bonilla aprovechó para hablar del campo, la seguridad y las oportunidades para los jóvenes y las mujeres.

Por lo pronto, el alcalde panista volvió a la actividad pública y mantiene su recorrido por el estado. Pronto andará por estas tierras fronterizas.