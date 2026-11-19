–La conse del Comité Estatal del PRI acabó defenestrada

–Habrá pasarela azul en el registro de Bonilla

–BEQ Automotriz sigue haciendo de las suyas

Lo mismita traición que se aventó el regidor expanista Alejandro Jiménez la hizo la regidora priísta Mireya Porras. Lo de Jiménez y Mireya fue como en la vida en pareja: vivían un concubinato político con Morena.

Mireya decía que estaba casada con el PRI, que la hizo regidora dos veces y diputada suplente una vez, pero desde hace cinco años andaba amancebada con Morena crucista, y pues ahora ya lo oficializó. Se quitó la máscara.

Es más, ese concubinato era del dominio público desde que era presidenta del PRI en esta frontera; fue muy deshonesta, porque en realidad cohabitaba con el equipo crucista. Defendía los intereses de Pérez Cuéllar.

Pero a ambos traicioneros les espera la misma suerte que a todos los que han migrado a Morena; terminan siendo casi desechados políticamente por el grupo del partido guinda.

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Por otra parte, está el caso de Aldonza González, que es muy especial porque, según dicen las lenguas de doble filo, vivió un intenso romance político que le valió para llegar a ser de las consentidas del Comité Directivo Estatal del PRI, en donde la hicieron dirigente oficial de las mujeres del partido en la entidad.

Pero le pasó algo así como el “Afaire Taddei”: se enojaron las comadres y, como no se dicen las verdades porque les conviene callarlas. Según trascendió le quitaron la camioneta que traía y la defenestraron del PRI.

Ahora prepara sus alforjas políticas rumbo al proyecto estatal crucista, donde le hará compañía a Mireya Porras, que por cierto es o era militante de la sección 42 del SNTE en esta frontera, y que ahora ya son, desde el nacional, morenistas de hueso guinda -así, con todas sus letras-.

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Ayer, el candidato del PAN al gobierno de Chihuahua, Marco Bonilla, anduvo muy activo aquí en juaritos. Encabezó varios eventos y encerronas con empresarios y, de pasadita, ofreció una conferencia de prensa en un restaurante de la localidad.

Aseguran quienes lo vieron que el suspirante a Palacio de Gobierno ya anda al mil, recuperado de la parálisis facial que lo afectó y listo para darle la pelea a Cruz Pérez Cuéllar.

Por cierto, el domingo habrá pasarela azul en Chihuahua. Bonilla acudirá a la sede estatal del PAN, allá por la avenida Zarco, para registrarse rumbo a la candidatura por la gubernatura de 2027. La cita está marcada al mediodía y se espera la presencia de las principales figuras del panismo.

Desde Juárez también alistan la vuelta varios integrantes del equipo marquista. No faltarán quienes, desde responsabilidades públicas y partidistas, busquen hacerse presentes para la foto y dejar claro de qué lado están jugando. Y si se asoman priistas, será otra señal de que la eventual alianza sigue sobre la mesa, aunque todavía falta formalizarla.

La reunión tendrá más fondo que el llenado de papeles. Bonilla llega con tareas de coordinación política y una estructura que ya trabaja alrededor de su proyecto. El registro será una demostración de organización interna y una oportunidad para escuchar el mensaje que dirigirá a la militancia.

Hay un detalle: la precampaña está prevista del 2 de diciembre al 10 de enero. Si Bonilla es el único perfil en esta etapa, el periodo tendrá un carácter distinto al de una competencia con varios contendientes: más encuentros con militantes, exposición de propuestas y operación territorial.

Así que el domingo no se define la gubernatura, ni mucho menos. Pero sí se pone en marcha, de manera visible, una de las apuestas del PAN para 2027. Desde Juárez habrá que observar quiénes hacen el viaje… y quiénes prefieren quedarse fuera de la fotografía.

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Lo de BEQ Automotriz ya parece una historia de nunca acabar. Los señalamientos por presuntos fraudes se acumulan desde hace años, las víctimas se multiplican y, pese al historial negro de denuncias, esta seudofinanciera sigue operando y encontrando incautos a quienes venderles automóviles de humo. ¿Y las autoridades? ¡Bien, gracias!

Ayer, alrededor de 50 afectados acudieron a la Fiscalía Zona Norte para denunciar que entregaron enganches y mensualidades por vehículos que jamás recibieron. Bajita la mano se estima que hay cerca de 100 víctimas, con un daño económico de varios millones de pesos.

Lo más descarado es el supuesto modus operandi: cobrar anticipos, retrasar la entrega con el cuento de que los vehículos no llegan y, según los denunciantes, ¡vender la misma unidad hasta a 10 personas!

Existen antecedentes y denuncias desde hace años, pero nadie consigue ponerle un alto a esta empresa.