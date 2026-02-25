martes, febrero 24, 2026
Localizan en Allende a masculino reportado desaparecido en Parral
Localizan en Allende a masculino reportado desaparecido en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, localizó sano y salvo a José Benigno C. R., quien contaba con reporte de ausencia interpuesto el día 09 de febrero del presente año en la ciudad de Parral.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación lo encontró este martes 24 de febrero en la localidad de Estación Morita, en el municipio de Allende.

En su declaración ante el Ministerio Público, indicó que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de la comisión de un delito.

Señaló que el 08 de febrero acudió a la clínica del IMSS en Allende para atenderse una lesión en una mano, y que, en dicho lugar, una persona le ofreció trabajo en la localidad en donde fue encontrado, por lo que aceptó ir a trabajar sin informar a sus familiares sobre su paradero.

Con la conclusión de los protocolos de localización, se dio de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.

