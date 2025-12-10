Inicio » Buque petrolero confiscado iba a Cuba
PortadaRedes

Buque petrolero confiscado iba a Cuba

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que fuerzas estadounidenses confiscaron un “tanquero muy grande” frente a las costas de Venezuela, en lo que calificó como una de las incautaciones más significativas realizadas por su administración.

“Como probablemente saben, acabamos de confiscar un tanquero en la costa de Venezuela, un buque grande, muy grande… el más grande que se haya decomisado, de hecho”, declaró Trump durante un evento en la Casa Blanca. El mandatario no ofreció más detalles sobre la operación ni sobre la identidad del barco.

Sin embargo, una persona familiarizada con el caso —que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto— informó que el buque se dirigía a Cuba. De acuerdo con esta fuente, el petróleo transportado sería vendido por la empresa estatal cubana Cubametales a intermediarios energéticos en Asia.

Hasta el momento, la Embajada de Cuba en Washington no ha respondido a solicitudes de comentario.

banner

La incautación se suma a las recientes acciones de Washington para incrementar la presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba, ambos bajo sanciones estadounidenses, y podría tener repercusiones en el comercio energético regional.

You Might Also Like

You may also like

Concluye la J+ esta semana trabajos de bacheo en Senderos de San...

Celebran posada los mercados Ponciano Arriaga y Baeza

Llevan a cabo última entrega de despensas en este 2025

Trump amenaza a Colombia: ‘Será el siguiente’ en su ofensiva antidrogas

Trump confirma decomiso de gigantesco buque petrolero frente a Venezuela

Tensión en Venezuela desata preocupación por alza en el precio del petróleo

Juárez noticias All Right Reserved.