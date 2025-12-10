El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que fuerzas estadounidenses confiscaron un “tanquero muy grande” frente a las costas de Venezuela, en lo que calificó como una de las incautaciones más significativas realizadas por su administración.

“Como probablemente saben, acabamos de confiscar un tanquero en la costa de Venezuela, un buque grande, muy grande… el más grande que se haya decomisado, de hecho”, declaró Trump durante un evento en la Casa Blanca. El mandatario no ofreció más detalles sobre la operación ni sobre la identidad del barco.

Sin embargo, una persona familiarizada con el caso —que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto— informó que el buque se dirigía a Cuba. De acuerdo con esta fuente, el petróleo transportado sería vendido por la empresa estatal cubana Cubametales a intermediarios energéticos en Asia.

Hasta el momento, la Embajada de Cuba en Washington no ha respondido a solicitudes de comentario.

La incautación se suma a las recientes acciones de Washington para incrementar la presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba, ambos bajo sanciones estadounidenses, y podría tener repercusiones en el comercio energético regional.