El estado de Chihuahua participará en Aircraft Interiors Expo (AIX) 2026, que se llevará a cabo del 14 al 16 de abril en Hamburgo, Alemania, considerado el principal evento a nivel mundial enfocado en la innovación de interiores de aeronaves.

En este espacio, se reúne todo el ecosistema de la aviación, aerolíneas, fabricantes de equipo original (OEMs), proveedores y líderes en diseño, con el objetivo de impulsar el futuro de la experiencia del pasajero a través de nuevas tecnologías y soluciones.

La edición 2026 contará con la participación de más de 450 expositores, más de 190 aerolíneas y tomadores de decisión, así como más de 13 mil profesionales de la industria provenientes de distintas partes del mundo, esto como punto clave para el desarrollo de negocios y la generación de alianzas estratégicas.

Durante el evento se presentarán innovaciones en áreas como asientos avanzados, entretenimiento a bordo, conectividad, sostenibilidad y diseño de cabinas de nueva generación, elementos que están transformando la industria aeronáutica a nivel global.

La participación de Chihuahua en AIX representa un paso estratégico para fortalecer su posicionamiento dentro de la cadena de suministro aeroespacial internacional.

Como uno de los principales hubs aeroespaciales de México, el estado impulsa la manufactura de alto valor, el desarrollo de capacidades de ingeniería y la innovación, en alineación con las necesidades cambiantes del sector.

Con su presencia en este foro internacional, reafirma su compromiso de vincularse con socios globales, atraer inversión y destacar sus ventajas competitivas en manufactura aeroespacial e industria avanzada.