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Muere la princesa Bajrakitiyabha luego de más de tres años en coma, conmoción en la realeza de Tailandia

by EdiciónJuárez
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La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, falleció a los 47 años de edad, informó este jueves la Casa Real tailandesa.

La integrante de la familia real permanecía bajo atención médica desde diciembre de 2022, cuando sufrió una emergencia de salud durante una actividad deportiva. Desde entonces, su estado fue reportado como delicado debido a complicaciones que afectaron su sistema cardiovascular y otros órganos.

Bajrakitiyabha era una de las figuras más visibles y respetadas de la monarquía tailandesa. Además de sus responsabilidades dentro de la Corona, destacó por su formación académica en Derecho y por su labor en el ámbito diplomático e internacional, donde impulsó iniciativas relacionadas con la justicia, los derechos humanos y el apoyo a grupos vulnerables.

A lo largo de su trayectoria representó a Tailandia en distintos organismos internacionales y desempeñó funciones diplomáticas que fortalecieron la presencia del país en el extranjero. Su trabajo le permitió consolidar una imagen de compromiso con las causas sociales y el servicio público.

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Tras darse a conocer la noticia, autoridades, miembros de la realeza y ciudadanos expresaron sus condolencias a la familia real. El Gobierno de Tailandia anunció que se llevarán a cabo ceremonias y homenajes para despedir a la princesa, considerada una de las personalidades más influyentes de la monarquía contemporánea del país asiático.

Su muerte marca el fin de una prolongada batalla médica y representa una pérdida significativa para la familia real tailandesa, así como para quienes reconocían su labor dentro y fuera de las fronteras del reino.

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