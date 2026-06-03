Con motivo de la rodada conmemorativa por el Día Mundial de la Bicicleta, la Coordinación de Seguridad Vial implementará un operativo especial para resguardar la integridad de las y los participantes durante el recorrido programado para este día.

El operativo dará inicio a las 20:00 horas, partiendo de las inmediaciones del Centro Cultural Paso del Norte; contará con la participación de dos unidades patrulla y 12 motocicletas, cuyos elementos brindarán apoyo vial a lo largo del trayecto.

Asimismo, se harán cierres parciales momentáneos en distintos cruces conforme avance el contingente ciclista, reabriendo la circulación una vez que los participantes hayan pasado por cada punto. Los cierres se efectuarán sobre el siguiente circuito:

Henry Dunant

Plutarco Elías Calles

Heroico Colegio Militar

Adolfo López Mateos

La Raza

Avenida Tecnológico

Ejército Nacional

Plutarco Elías Calles

Henry Dunant

Centro Cultural Paso del Norte

La dependencia municipal exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las indicaciones de los agentes viales y considerar vías alternas durante el desarrollo de esta actividad.