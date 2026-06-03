El estado de Chihuahua continúa entre las entidades con mayor actividad de incendios forestales en el país, al reportar siete siniestros activos y cuatro más ya liquidados, según el más reciente informe de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

De acuerdo con el Monitor de Incendios Forestales, actualizado la noche del martes, en México permanecían 33 incendios en combate, mientras que otros 13 habían sido extinguidos por completo.

En el caso de Chihuahua, durante la jornada se registraron 11 incendios forestales. De ellos, siete continúan bajo labores de control y combate, mientras que cuatro fueron sofocados en distintos municipios de la entidad.

El incendio con mayor superficie afectada se localiza en el municipio de Guadalupe y Calvo, en áreas de los ejidos Nabogame y Chinatu, así como en los predios Tejamanil y Yerbaniz. Este siniestro permanece activo desde el 17 de mayo y ha impactado de manera preliminar una extensión de 1,617 hectáreas.

Hasta el cierre del reporte, las autoridades federales no habían informado sobre el porcentaje de control alcanzado ni sobre el número específico de brigadistas asignados a ese punto.

Además de Guadalupe y Calvo, los incendios activos se encuentran en los municipios de Temósachic, donde se reportan dos eventos; Morelos y Chihuahua capital. En conjunto, estas emergencias mantienen una afectación estimada en 1,936 hectáreas.

Por otra parte, la Conafor informó que los incendios liquidados recientemente se ubicaban en Guachochi, Chínipas y Bocoyna. Las labores de combate permitieron controlar y extinguir el fuego en una superficie cercana a las 529 hectáreas.

Actualmente, 55 brigadistas participan en las acciones para contener los incendios que siguen activos, mientras que cerca de 300 combatientes colaboraron en las operaciones que concluyeron con la liquidación de los siniestros ya controlados.

Las autoridades forestales mantienen el monitoreo permanente de las zonas afectadas y reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier columna de humo o indicio de incendio, con el fin de facilitar una atención oportuna y evitar la propagación del fuego.