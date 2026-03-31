No cumplen con la fecha, Tren Suburbano al AIFA se retrasa otra vez

El proyecto del tren suburbano que conectará la terminal ferroviaria de Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no estará listo para el periodo vacacional de Semana Santa, como había sido anunciado inicialmente, confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que, aunque la obra física está prácticamente concluida, el servicio aún se encuentra en fase de pruebas técnicas y no ha recibido la certificación oficial que autoriza su operación comercial. Por esta razón, la administración federal decidió posponer la inauguración “algunas semanas”, sin especificar una nueva fecha exacta. “Queremos que esté certificado para que se pueda operar”, declaró Sheinbaum.

El tren suburbano es una de las obras clave de infraestructura planteadas por el gobierno federal para mejorar la conectividad entre la capital del país y el aeropuerto, especialmente de cara al Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá este año. La ruta desde Buenavista hasta el AIFA ofrecerá un trayecto aproximado de 40 a 45 minutos, con estaciones intermedias que permitirán ampliar la cobertura del sistema de transporte en la zona metropolitana.

En semanas pasadas, el gobierno había proyectado que el tren estaría listo para operar antes de Semana Santa y en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero el avance de los procesos técnicos y la necesidad de cumplir con la normativa ferroviaria han extendido los tiempos de entrega.