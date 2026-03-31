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Alarma en el gremio periodista: reportan secuestro de reportera en Bagdad

by Eduardo Huízar
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La incertidumbre crece en torno a la periodista Shelly Kittleson, luego de que en redes sociales y algunos espacios informativos comenzaran a circular versiones que apuntan a un posible secuestro mientras realizaba labores de cobertura en Bagdad.

Hasta el momento, ninguna autoridad ni medio de comunicación internacional ha confirmado oficialmente el hecho, lo que ha generado un ambiente de confusión y preocupación entre colegas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Las versiones señalan que la reportera habría perdido contacto durante su trabajo en campo, lo que encendió las alertas debido al alto nivel de riesgo que enfrentan los periodistas en regiones marcadas por la violencia y la inestabilidad.

Diversas organizaciones han reiterado la necesidad de verificar la información antes de difundirla, al tiempo que subrayan la vulnerabilidad en la que operan muchos corresponsales internacionales.

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El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa los peligros que implica ejercer el periodismo en zonas de conflicto, donde los reporteros no solo enfrentan condiciones adversas, sino también amenazas directas a su integridad.

Mientras tanto, la comunidad periodística permanece atenta a cualquier actualización oficial que permita esclarecer la situación de Shelly Kittleson.

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