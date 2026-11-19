Las personas que cruzan de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia El Paso, Texas, en bicicleta, bicicleta eléctrica, patineta, scooter o patines eléctricos deberán utilizar ahora los accesos peatonales y formarse en la fila correspondiente.

Desde el martes 17 de noviembre de 2026, estos medios de transporte ya no pueden ingresar por los carriles destinados a automóviles y sus usuarios deben bajarse antes de entrar al área de inspección.

La medida fue anunciada el lunes 16 de noviembre por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), mediante un comunicado de su oficina en El Paso, Texas.

En el documento, la dependencia explicó que la disposición busca mejorar la seguridad de los viajeros y del personal fronterizo, así como reducir el riesgo de accidentes en las zonas de procesamiento vehicular.

De acuerdo con el comunicado de CBP, la restricción comprende dispositivos pequeños de transporte personal que funcionan mediante fuerza humana o motores eléctricos, siempre que no utilicen gasolina.

Entre los dispositivos contemplados se encuentran:

Bicicletas convencionales

Bicicletas eléctricas

Patinetas y scooters eléctricos

Patines eléctricos

La dependencia estadounidense estableció que estos medios de transporte deberán utilizar los carriles peatonales en los puertos de entrada de El Paso.

La medida no prohíbe ingresar con ellos a territorio estadounidense, sino que modifica el procedimiento y el acceso que deben utilizar sus conductores.

La CBP indicó que los usuarios deberán desmontar de sus vehículos antes de ingresar a los carriles peatonales y continuar a pie durante el procedimiento de inspección migratoria y aduanera.

En su comunicado del 16 de noviembre, la autoridad también recomendó a los viajeros anticipar sus traslados, considerar tiempo adicional para cruzar y familiarizarse con el nuevo procedimiento antes de llegar a los puertos de entrada.

La razón expuesta por la autoridad estadounidense es la prevención de accidentes en las áreas de inspección vehicular, donde coinciden automóviles y dispositivos pequeños de movilidad.

En el comunicado oficial, CBP señaló que el cambio busca proteger tanto a los viajeros como a su personal y disminuir los riesgos en las zonas de procesamiento con alto flujo de vehículos.

La CBP recomendó consultar su plataforma oficial Border Wait Times para conocer los tiempos de espera en los puertos fronterizos antes de iniciar el traslado.

La autoridad estadounidense indicó que las personas que utilicen bicicletas, patinetas o scooters deberán prever tiempo adicional para realizar el cruce y cumplir con el procedimiento de inspección peatonal.