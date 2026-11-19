Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, arrestaron a Marcos Fernando R. H., Edgar Martínez R. M. María Elena M. B. y una adolescente de 17 años, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos y desobediencia y resistencia de particulares.

Agentes municipales adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que realizaban labores de prevención y vigilancia en el poblado Jesús Carranza, se percataron de dos sujetos los cuales se encontraban afuera de un domicilio escondidos detrás de un vehículo averiado en el cruce de las calles Pablo Acano y Cayetano Morales.

Razón por la cual se aproximaron a los individuos, siendo el momento en que ambos intentan darse a la huida corriendo con la intención de introducirse a un domicilio, pudiendo observar que uno de los masculinos portaba en sus manos lo que parecía ser un fusil de asalto, así mismo el otro cargaba una mochila color negro con azul.

Dándoles alcance justo antes de que lograran ingresar al interior del inmueble, asegurando el perímetro de inmediato, corroboraron que quien se identificó como Marcos Fernando R. H. de 53 años, cargaba en sus manos un fusil de asalto calibre .223 con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles del mismo calibre.

Así mismo, al realizar una revisión por protocolos de seguridad a quien se identificó como Edgar Martínez R. M. de 18 años, le fueron asegurados del interior de la mochila que cargaba cinco cargadores estándar para fusil de asalto abastecidos cada uno con 30 cartuchos útiles calibre .223, y un cargador de disco abastecido con diez cartuchos útiles razón por la cual ambos sujetos fueron detenidos por delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.

Cabe hacer mención que al momento de la detención del interior de la vivienda donde se pretendían refugiar los ahora detenidos salieron dos mujeres intentando evitar el arresto de sus familiares lanzando golpes a los policías, motivo por el cual María Elena M. B. de 42 años y una adolescente 17 años, fueron detenidas por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Previa lectura de derechos, las personas detenidas junto con lo asegurado fueron puestas a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.