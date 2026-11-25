La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en Chihuahua, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Alfredo “N”, por su probada responsabilidad penal en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en su variante de venta, previsto y sancionado en el Código Penal Federal.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2026, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), realizaron la detención de Alfredo “N” en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, en Ciudad Juárez.

Los agentes localizaron en el asiento trasero de un vehículo cuatro paquetes que contenían clorhidrato de metanfetamina, con un peso neto total de un kilo 992 gramos 700 miligramos, sustancia que era poseída con fines de comercio en su variante de venta y sin contar con autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Una vez integrada la investigación por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, el asunto fue judicializado y Alfredo “N”, fue vinculado a proceso. Concluidas las principales diligencias, se celebró la audiencia intermedia en la cual el juzgador emitió sentencia condenatoria en procedimiento abreviado, dictando una pena de cuatro años ocho meses y 20 días de prisión, así como una multa equivalente a 95 Unidades de Medida y Actualización, que asciende a 10 mil 748 pesos 30 centavos.

La FGR invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, al teléfono 656 6398616 o correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.