La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), reparó una fuga de agua potable en la colonia Héroes de la Revolución, donde fue necesario realizar trabajos adicionales para localizar el punto exacto del daño en la línea general.

El ingeniero Jorge Guerrero, coordinador de Agua Potable del Distrito 2 de la JMAS, informó que, el reporte señalaba un brote de agua sobre la calle Zafra, sin embargo, al revisar el área, el personal detectó que la fuga se encontraba aproximadamente 10 metros más adelante, en el cruce de las calles Capulín y Zafra.

“Se nos complicaron un poco los trabajos, debido a que el brote se presentaba se presentaba en un punto, pero la fuga la encontramos 10 metros de distancia, en otro lugar”, explicó.

Detalló que, la reparación se realizó en la línea existente, de 3 pulgadas de diámetro, donde se colocó una abrazadera para detener la fuga.

Una vez concluida la reparación, el área quedó aterrada y fue canalizada al departamento de Bacheo, que se encargará de realizar los trabajos correspondientes para reparar el pavimento.

El ingeniero Guerrero, agradeció la paciencia y comprensión de los habitantes del sector durante la realización de estos trabajos.

La JMAS mantiene atención permanente a los reportes de la ciudadanía y trabaja en la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje sanitario, para brindar un mejor servicio a los juarenses.