Nuevo Casas Grandes, Chih.- Marco Bonilla, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, sostuvo un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, en el que los exhortó a abrir, hoy más que nunca, la puerta a la sociedad que quiera lo mejor para Chihuahua.

Ante alrededor de 400 personas provenientes de municipios del noroeste, como Janos, Ascensión, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Marco Bonilla invitó a los presentes a dejar de lado las diferencias personales y mantener la unidad con la sociedad.

“Les pediría estar conscientes de que, por las circunstancias que estamos viviendo, este proyecto no puede ser per se del PAN o del panismo, tiene que ser un proyecto de Chihuahua, debe ser de quien quiera lo mejor para el estado. Hoy los panistas estamos ante esa disyuntiva de decirle a la gente: ¿Usted quiere lo mejor para el estado? Este es su equipo, venga, la puerta está abierta”.

Ante esto, reafirmó el llamado a la unidad, pues en el PAN se debate y se exponen ideas como personas libres, pero no pueden permitir que esos debates y diferencias se vuelvan heridas.

Al finalizar el acto protocolario, se abrió el micrófono para escuchar las opiniones de los presentes, quienes externaron su apoyo al coordinador estatal de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad, pues, a decir de los asistentes, se tiene que demostrar que se puede dar la batalla, ya que las cosas están cada vez más difíciles en el país.

Lorena Zamora de Rojo, militante de Nuevo Casas Grandes, externó: “El enemigo está en el propio gobierno federal que tenemos. Falta el equilibrio de los poderes de la nación”.

En el presídium se contó con la presencia de Gerardo Olivas Cordova y Oriana Carvajal Caraveo, presidente y secretaria del Comité Directivo Municipal del PAN de Nuevo Casas Grandes, respectivamente; Yesenia Reyes; Miguel David Arzola Ordaz, y Saúl Mireles.