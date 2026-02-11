La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo un fallo condenatorio, dictado por un Tribunal Oral del Distrito Judicial Bravos en contra de la acusada Naomy Yamile R. P., por el delito de violación agravada.

El resultado judicial obtenido, fue gracias al material probatorio que presentó la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, para demostrar la responsabilidad penal de la acusada.

Las investigaciones ministeriales pudieron establecer que Naomy Yamile R. P., cometió el delito de índole sexual a una menor de dos años de edad, en hechos registrados entre los meses de mayo y junio del año 2023, en el interior de la guardería denominada “Techo Comunitario” que se ubica en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

Será el próximo martes 17 de febrero, cuando se efectué la audiencia de individualización de sanciones, en donde Naomy Yamile R. P., recibirá la sentencia privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2 de Ciudad Juárez.

