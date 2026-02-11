martes, febrero 10, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Por concluir la JMAS con bacheo de espacios donde se registraron hundimientos por las recientes lluvias
Portada

Por concluir la JMAS con bacheo de espacios donde se registraron hundimientos por las recientes lluvias

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, está por concluir los trabajos de bacheo en diversos hundimientos ocasionados por las lluvias registradas en días pasados, como parte de las acciones para proteger la seguridad de los juarenses.

La tarde de este martes iniciaron los trabajos en el cruce de las calles Morelia y Uruapan, en la colonia Eréndira, donde personal del área de Alcantarillado de la JMAS realizó la reposición de 16 metros de tubería sanitaria, de 18 y 10 pulgadas de diámetro. La ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del departamento, informó que se tiene programado que este miércoles se lleve a cabo el vaciado de asfalto, para reabrir la vialidad lo antes posible.

“Estamos atendiendo este hundimiento que se originó por la lluvia, este es el décimo hundimiento atendido por bacheo, aproximadamente teníamos identificados dieciséis, se trabaja en toda la ciudad con cuadrillas especializadas”, explicó.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, concluirá esta semana, el bacheo de las 16 oquedades detectadas en diferentes puntos de la ciudad, agradeciendo la paciencia de la ciudadanía ante las molestias temporales que generan estos trabajos.

banner

La JMAS mantiene labores las 24 horas, los 7 días de la semana, reafirmando su compromiso de trabajar para el beneficio de las familias juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Realizó UACH VII Desayuno Global de Mujeres en las Ciencias

Registra rehabilitación de la Plaza del Periodista 20 % de avance

Obtienen fallo condenatorio, dictado contra acusada de guardería “Techo Comunitario”

Rector de la UACJ da la bienvenida a estudiantes en Campus Ciudad...

Revela fósil canadiense detalles sobre uno de los primeros animales herbívoros

Continúan esfuerzos de la JMAS para mejorar el servicio en el Distrito...