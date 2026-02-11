La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, está por concluir los trabajos de bacheo en diversos hundimientos ocasionados por las lluvias registradas en días pasados, como parte de las acciones para proteger la seguridad de los juarenses.

La tarde de este martes iniciaron los trabajos en el cruce de las calles Morelia y Uruapan, en la colonia Eréndira, donde personal del área de Alcantarillado de la JMAS realizó la reposición de 16 metros de tubería sanitaria, de 18 y 10 pulgadas de diámetro. La ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del departamento, informó que se tiene programado que este miércoles se lleve a cabo el vaciado de asfalto, para reabrir la vialidad lo antes posible.

“Estamos atendiendo este hundimiento que se originó por la lluvia, este es el décimo hundimiento atendido por bacheo, aproximadamente teníamos identificados dieciséis, se trabaja en toda la ciudad con cuadrillas especializadas”, explicó.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, concluirá esta semana, el bacheo de las 16 oquedades detectadas en diferentes puntos de la ciudad, agradeciendo la paciencia de la ciudadanía ante las molestias temporales que generan estos trabajos.

La JMAS mantiene labores las 24 horas, los 7 días de la semana, reafirmando su compromiso de trabajar para el beneficio de las familias juarenses.