La Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ) participó este sábado en la jornada de Tesorería Móvil, acercando sus servicios a la ciudadanía y brindando orientación, así como descuentos a propietarios de vehículos resguardados en los corralones municipales.



Durante la jornada fueron atendidos 35 ciudadanos, de los cuales 11 fueron mujeres y 24 hombres, quienes recibieron información sobre la situación de sus vehículos y los trámites necesarios para su recuperación.



Como parte del trabajo coordinado con la Tesorería Municipal, la OMEJ aplicó el mismo esquema de descuentos ofrecido durante la jornada para infracciones, otorgando un 50 por ciento de descuento en los conceptos correspondientes a los servicios de corralón, con el objetivo de facilitar la regularización de los usuarios.



El personal de la dependencia brindó atención personalizada, imprimió los detallados de los vehículos resguardados y orientó a los propietarios sobre el procedimiento para concluir sus trámites.



Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, para acercar los servicios del Gobierno Municipal a las distintas zonas de la ciudad, facilitando que las y los juarenses puedan realizar sus gestiones en espacios cercanos y con beneficios que contribuyan a regularizar su situación.