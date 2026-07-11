La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología (FZyE), impulsa la elaboración de composta doméstica como una alternativa práctica y sostenible para transformar los residuos orgánicos generados en los hogares en un recurso útil para jardines, huertos urbanos y áreas verdes.

El profesor de la FZyE, M.C. David Santillán Estrada, explicó que la composta se obtiene mediante un proceso natural de descomposición de materiales orgánicos, principalmente restos de frutas, verduras, hojas secas y residuos de jardinería, los cuales se convierten en un abono rico en nutrientes que mejora la calidad del suelo y favorece el crecimiento de las plantas.

Para elaborar composta en casa, se recomienda utilizar un recipiente con ventilación y drenaje adecuados, incorporar materiales verdes como restos de alimentos y materiales marrones como hojas secas o cartón, mantener una humedad moderada y mezclar periódicamente los materiales para facilitar su aireación y descomposición. Con estos cuidados, es posible obtener un fertilizante natural de manera sencilla y económica.

De acuerdo con un estudio realizado por la UACH en 2022, cada habitante de la ciudad de Chihuahua genera en promedio 0.78 kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos, de los cuales cerca del 48.6 por ciento corresponde a residuos orgánicos. Esta cifra refleja el gran potencial que existe para aprovechar estos materiales mediante la elaboración de composta y reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

Entre los beneficios de esta práctica destacan la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente metano; la producción de fertilizantes orgánicos que sustituyen productos químicos; y el fortalecimiento de una cultura ambiental basada en el aprovechamiento responsable de los recursos.

Asimismo, el compostaje favorece la agricultura urbana al mejorar la fertilidad de los suelos y apoyar la producción de alimentos, plantas ornamentales y especies medicinales, promoviendo un modelo de economía circular donde los residuos dejan de ser desechos para convertirse en recursos valiosos.

Santillán Estrada reiteró la importancia de incorporar acciones sencillas como la elaboración de composta doméstica, ya que representan una contribución significativa al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de comunidades más sostenibles y resilientes frente a los desafíos ambientales actuales.