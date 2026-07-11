Desde temprana hora, decenas de ciudadanos acuden a la unidad de Tesorería Móvil instalada en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado para aprovechar los descuentos y realizar diversos trámites municipales sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.



La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva, por lo que personal de la dependencia mantiene la atención de manera continua para brindar un servicio ágil a las personas que acuden este sábado.



La unidad móvil se encuentra en la Academia Municipal de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicada en el cruce de las calles Monte Blanco y Prados del Manantial.



Romero Aguilar explicó que el módulo permanecerá abierto hasta la 1:00 de la tarde o hasta atender a la última persona que permanezca formada, con el objetivo de que ningún ciudadano se quede sin realizar su trámite.



En la Tesorería Móvil es posible aprovechar descuentos en recargos por rezago del impuesto predial, acceder a opciones de pago diferido y obtener descuentos en infracciones de tránsito.



La funcionaria invitó a las y los habitantes del sector y de colonias cercanas a acudir durante el resto de la jornada y aprovechar los beneficios que ofrece este programa, el cual busca acercar los servicios municipales a distintos puntos de la ciudad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.