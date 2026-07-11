La Dirección de Limpia realiza hoy un recorrido con camiones de destilichadero en la colonia Villas de Alcalá, con el propósito de facilitar a las familias el retiro de objetos en desuso y mantener en mejores condiciones el entorno.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que estas acciones se llevan a cabo en atención a la solicitud del director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, para brindar apoyo a los habitantes de este sector.



Explicó que las cuadrillas recorren la colonia para recoger tiliches que previamente hayan sido colocados por los vecinos al pie de la banqueta, lo que permite agilizar las labores de recolección.



Asimismo, invitó a los residentes de Villas de Alcalá a aprovechar el recorrido para sacar muebles, colchones, electrodomésticos en desuso, ramas, cacharros y llantas que ya no utilicen.



“Si los vecinos no van a estar en casa al momento del recorrido, pueden dejar sus tiliches al pie de la banqueta para que las cuadrillas los recojan durante su paso por la colonia”, señaló el funcionario.



La Dirección de Limpia reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con estas acciones, evitando arrojar residuos en la vía pública y aprovechando los programas municipales que contribuyen a mantener una ciudad más limpia y ordenada.