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Marco Bonilla recibe a jinetes de la Cabalgata Villista 2026: “Son guardianes del espíritu guerrero de Chihuahua

by Salvador Miranda
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Chihuahua, Chih. – El alcalde Marco Bonilla recibió en la caseta de Sacramento a los jinetes que llegaron desde Ciudad Juárez como parte del contingente que integra la Cabalgata Villista 2026. Posteriormente, montados en sus caballos, se dirigieron al Obelisco de Sacramento como parte de la ceremonia de recepción.

En el sitio que recuerda la batalla librada en Sacramento contra el Ejército de Estados Unidos, el alcalde recibió a los jinetes encabezados por don José Miguel Salcido Romero, organizador de la edición 31 de la Cabalgata Villista.

Desde este punto, los jinetes cabalgaron hasta el Obelisco de la Batalla de Sacramento, donde con una ofrenda floral y un minuto de silencio rindieron homenaje a quienes defendieron a México del Ejército de Estados Unidos el 28 de febrero de 1846.

Marco Bonilla reconoció el esfuerzo de los jinetes y los motivó a continuar el camino, siendo guardianes de esta tradición que refleja el espíritu guerrero de las y los chihuahuenses, quienes lucharon por la libertad y por un país mejor.

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“Chihuahua es tierra de gente que no se raja. Cada año, estos jinetes nos recuerdan de qué estamos hechos: de coraje, de historia y de amor por nuestra tierra. Mientras haya chihuahuenses dispuestos a cabalgar por esta tradición, la memoria de quienes dieron su vida por la patria seguirá viva”, expresó el alcalde.

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