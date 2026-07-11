El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, afirmó que la transformación de Ciudad Juárez se construye cuando la ciudadanía y el Gobierno trabajan en conjunto, al encabezar la entrega del multideportivo “De las Calles al Ring”, una obra realizada mediante el Presupuesto Participativo que beneficiará a las familias de las colonias Juanita Luna, Sol Poniente y sectores aledaños.



Durante su mensaje, el alcalde felicitó a los vecinos por organizarse para impulsar el proyecto y destacó que la participación ciudadana fue determinante para convertir un espacio que permanecía en desuso en un nuevo punto de encuentro para la convivencia familiar, la práctica deportiva y el desarrollo de nuevos talentos.



“Cuando nos organizamos, el Gobierno y ustedes, podemos lograr grandes cosas. Hoy este espacio es de ustedes. Lo que tenemos que buscar es la recuperación de un espacio público que normalmente no lo vemos hasta que lo vivimos”, expresó Ortiz Orpinel.



Recordó que este proyecto inició durante la administración del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar y hoy se consolida como una realidad gracias al esfuerzo conjunto entre vecinos y Gobierno Municipal mediante el mecanismo del Presupuesto Participativo.



Exhortó a las familias a cuidar las nuevas instalaciones y aprovecharlas para impulsar el deporte entre niñas, niños y jóvenes.



“Tenemos que seguir invirtiendo en nuestros niños. Cuando los vemos jugar, ellos no vienen al evento, vienen a disfrutar del espacio público. Ustedes como papás no los suelten, porque la manera en que los vayan encaminando es como van a lograr sus sueños”, señaló.



Durante la ceremonia, Ortiz Orpinel reconoció el trabajo del promovente ciudadano Alfredo Vázquez, quien impulsó el proyecto y convocó a los vecinos para hacerlo ganador del Presupuesto Participativo, además de agradecer el trabajo coordinado de la Dirección de Participación Ciudadana, la Dirección General de Obras Públicas, el Instituto Municipal del Deporte y la Dirección General de Centros Comunitarios para concretar la obra.



El alcalde también destacó la presencia de los boxeadores profesionales Diana Laura “La Bonita” Fernández y Miguel “Mickey” Román, a quienes calificó como referentes del deporte juarense y ejemplo para las nuevas generaciones al demostrar que el talento local puede alcanzar el éxito mediante la disciplina y el esfuerzo.



Por su parte, Diana Laura “La Bonita” Fernández invitó a madres y padres de familia a respaldar a sus hijos en la práctica deportiva y aseguró que “un día en el ring es un día menos en la calle”, al señalar que el deporte representa una herramienta para alejar a la niñez y juventud de conductas de riesgo. También llamó a los niños a aprovechar el nuevo espacio y luchar por cumplir sus sueños.



De acuerdo con la ficha técnica presentada por la Dirección General de Obras Públicas, el proyecto “Trabajos de Construcción de Espacio Multideportivo: De las Calles al Ring” se desarrolló en el cruce de las calles Francisco Escárcega Cisneros y Marcelo Caraveo, en la colonia Juanita Luna, con una inversión de 12 millones 427 mil 738.31, beneficiando de manera directa a 388 personas.



La obra contempló trabajos preliminares, terracerías, obra civil, muros de contención, andadores, rampas, escalinatas de concreto, áreas verdes, pasto sintético, una pérgola rectangular, domo de 16.50 por 27 metros, gradas de concreto, ring para sparring y mobiliario urbano, conformando un espacio integral para la práctica del boxeo y otras actividades recreativas.



En representación de los beneficiarios, el menor Jaire Joan Valenciaga agradeció la construcción del nuevo multideportivo y aseguró que el espacio permitirá que más niñas, niños y jóvenes encuentren en el deporte una oportunidad para desarrollarse en un entorno seguro; mientras que el promovente Alfredo Vázquez reconoció el respaldo de la comunidad para hacer realidad el proyecto.



Finalmente, Ortiz Orpinel reiteró que la recuperación de espacios públicos mediante el Presupuesto Participativo continuará siendo una prioridad para el Gobierno Municipal, al considerar que este tipo de obras fortalecen el tejido social y brindan mejores oportunidades para las familias juarenses.