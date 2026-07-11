El aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la Asamblea Informativa con Amigos de Cruz donde se anunció la suma a su proyecto del grupo de Héctor Ochoa Moreno.

Se trata de comerciantes, ganaderos, productores, empresarios y ciudadanos del municipio de Chihuahua que desde hace tiempo trabajan como estructura territorial afín a Morena y a la 4T y que ahora respaldarán las aspiraciones de Pérez Cuéllar dentro del interno de Morena.

En su mensaje, el también consejero nacional de Morena señaló que el llamado es para solicitar el respaldo de la militancia y de los simpatizantes para ganar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, con el objetivo de lograr una verdadera coordinación entre Chihuahua y el Gobierno de México.

“Estamos recorriendo el estado para llevar este mensaje y pedir que corra la voz: si a tu casa llega la encuesta, Cruz Pérez Cuéllar es la respuesta”, manifestó Pérez Cuéllar, al destacar que el reto es no bajar la guardia, seguir trabajando y fortalecer la organización en todo el estado.

Durante el encuentro, Héctor Ochoa afirmó que será el primero en recorrer junto a Cruz la ciudad de Chihuahua para continuar fortaleciendo esta gran estructura ciudadana que durante años ha trabajado y caminado en la capital del estado.

Finalmente, sostuvo que Cruz Pérez Cuéllar no necesita carta de presentación, pues cuenta con resultados, experiencia y capacidad probada. Agregó que lo que Chihuahua sí necesita es un perfil como el suyo: con trayectoria, dedicación y una amplia capacidad de gestión para encabezar la transformación del estado.