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La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo) entregó apoyos alimentarios en 12 albergues de Ciudad Juárez y de Ascensión, donde son atendidas personas en situación de movilidad.
Enrique Serrano, coordinador general de la dependencia, informó que se distribuyeron paquetes de alimentos en 10 alojamientos de Juárez y dos de Ascensión.
Los paquetes incluyen productos de la canasta básica, como granos, alimentos enlatados, fuentes de proteína, frutas y verduras.
Para esta entrega se destinó una inversión de 300 mil pesos, en beneficio de aproximadamente 700 personas.
Los albergues que recibieron estos apoyos son:
- Sembrando Hoy, Cosechando Mañana
- Tierra de Oro
- Buen Samaritano
- Pasos de Fe
- La Esperanza
- Casa Eudes
- Protección Civil Ascensión
- Cainmi
- Alabanzas al Rey
- Albergue Vida
- Última Milla
- San Romero