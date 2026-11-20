La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo) entregó apoyos alimentarios en 12 albergues de Ciudad Juárez y de Ascensión, donde son atendidas personas en situación de movilidad.

Enrique Serrano, coordinador general de la dependencia, informó que se distribuyeron paquetes de alimentos en 10 alojamientos de Juárez y dos de Ascensión.

Los paquetes incluyen productos de la canasta básica, como granos, alimentos enlatados, fuentes de proteína, frutas y verduras.

Para esta entrega se destinó una inversión de 300 mil pesos, en beneficio de aproximadamente 700 personas.

Los albergues que recibieron estos apoyos son: