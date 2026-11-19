En el marco de la conmemoración del 116 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua, llevaron a cabo Sesión Solemne en el Seccional de Pascual Orozco, Guerrero en presencia de los tres poderes del Estado.

En el Salón de actos del Centro Regional de Educación Integral 20 de Noviembre, estuvieron presentes descendientes de la Revolución Mexicana, así como autoridades estatales y municipales, quienes junto con legisladores y población, rindieron Honores a la Bandera y entonaron el Himno Nacional.

Dentro de la ceremonia, se brindó un minuto de aplausos en memoria del diputado Luis Fernando Chacón Erives, representante del Distrito 13 y que falleció en el mes de octubre del 2025. Además de esto, se entregó una placa conmemorativa a la familia y a nombre de la 68 Legislatura del Congreso local.

En su intervención, el diputado Jaime Torres del Distrito 13, dio la bienvenida a cada una de las personas al seccional, lugar que refirió como el lugar que no solamente guarda recuerdos, sino que blinda el origen de las causas que transformaron a una nación y por lo que, es de suma importancia rendir homenaje a quienes tomaron las armas.

“La Revolución no nació de los privilegios, nació de la desigualdad…de las necesidades de un pueblo que durante muchos años fue ignorado; en Chihuahua uno de los protagonistas fue Pascual Orozco, quien encabezó las fuerzas revolucionarias, escenario que cambió el rumbo de nuestro país con la participación de hombres y mujeres trabajadoras, campesinos, comerciantes, familias enteras”, comentó.

Por último, recalcó que, en la actualidad, no se debe de olvidar a quienes concretaron la justicia social: “hoy tenemos la responsabilidad de construir un Chihuahua donde ninguna comunidad tenga que renunciar a nada para ser escuchada, donde sus derechos se traduzcan en mejores condiciones de vida. La libertad, la justicia y la igualdad no se conquistan una sola vez, se construyen todos los días”.

Óscar González Luna, subsecretario de Gobierno y en representación de la Gobernadora del Estado, expresó que este homenaje, es a quienes encendieron la llama de la Revolución Mexicana, quienes dieron voz a las y los desfavorecidos y que dieron un rumbo nuevo al país: “en esta tierra nacieron líderes y guerreros…quienes soñaron con libertad, de mejores condiciones de vida, justicia, libertad y oportunidades”.

“La grandeza de la Revolución Mexicana también se escribe con los nombres anónimos de esta comunidad valiente y a 116 años, el mensaje sigue siendo vigente: Chihuahua es tierra de gente valiente. Que nos vuelva unir este propósito en memoria de las y los gigantes que viven aquí”, abundó.

Afirmó que la Gobernadora del Estado, reconoce profundamente el legado de este pueblo, mismo que ha sido ejemplo de trabajo, dignidad y fortaleza para las y los chihuahuenses, esfuerzo diario y que se concreta con el compromiso con esta región de desarrollo y bienestar.

Al término de la sesión, se realizó la Guardia de Honor en la estatua monumental del General Pascual Orozco, así como el encendido de la llama en el mural “Una Sola Llama”.