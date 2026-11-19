El cuerpo de un masculino sin vida fue localizado esta tarde, del cual se dijo que se encontraba entre árboles y maleza de un terreno solitario de la colonia La Cuesta.

El hallazgo fue reportado en las calles Sierra de la Candelaria y Cerro Villarrica, de la citada colonia y donde trascendió que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.

Elementos de los cuerpos de emergencia indicaron que no se descarta que la muerte del masculino, se pudiera tratar de una sobredosis de droga, sin embargo, esta versión será confirmada o descartada una vez que se le apliquen los exámenes correspondientes.

Por el momento el masculino no fue identificado, ya que tal y como fue encontrado, fue trasladado al Servicio Médico Forense para que le sean aplicados los exámenes correspondientes.