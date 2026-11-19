Lo que hace tres décadas representaba una tarea cotidiana para los odontólogos, como revelar radiografías en un cuarto oscuro o trabajar con equipos que exigían soluciones improvisadas, hoy forma parte de una historia que permite dimensionar cuánto ha cambiado la atención de la salud bucal.

Ese recorrido fue uno de los puntos que destacó el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, durante la inauguración del XIV Encuentro de Posgrados en Estomatología y la XII Reunión de Egresados de Posgrados en Estomatología.

Inaugurado el jueves 19 de noviembre para concluir el próximo viernes 20 de noviembre en las Salas de Usos Múltiples del Centro Cultural Universitario (CCU), el encuentro congregó a estudiantes, docentes, egresados y especialistas de distintas ciudades de México y Ecuador, con el propósito de compartir conocimientos, experiencias y avances relacionados con la práctica odontológica.

Durante su mensaje inaugural, Constandse Cortez, quien también cursó la carrera de Odontología y la especialidad en Ortodoncia en esta casa de estudios, recordó algunas de las condiciones en las que se desarrollaba la profesión cuando inició su trayectoria.

Habló de los procedimientos manuales para revelar radiografías y de los equipos que, en comparación con los actuales, ofrecían posibilidades mucho más limitadas.

El contraste le permitió destacar los avances que hoy forman parte del ejercicio odontológico, entre ellos la imagenología digital, los escáneres, los tomógrafos y la inteligencia artificial. Sin embargo, advirtió que la incorporación de estas herramientas no debía desplazar el trato humano que exigía la atención de los pacientes.

El rector insistió en que los avances tecnológicos debían aprovecharse sin perder de vista la esencia de la profesión. «La odontología se fundamenta en nuestras manos, nuestros conocimientos y nuestro corazón», afirmó, al invitar a los futuros especialistas a mantener un equilibrio entre la innovación y la sensibilidad humana.

Constandse Cortez también recordó el proceso que permitió fortalecer la formación de posgrado en Estomatología dentro de la UACJ. Entre los antecedentes mencionó la colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que contribuyó a preparar a los primeros docentes de la Maestría en Ciencias

Explicó que, en sus inicios, la universidad no contaba con suficientes profesores para desarrollar el programa, por lo que se estableció un esquema de colaboración mediante el cual académicos de la UNAM acudían por módulos para preparar a los docentes de la institución. Después de varias generaciones, la maestría logró consolidarse como un programa propio.

A este desarrollo se sumó la posibilidad de continuar la preparación académica mediante estudios de doctorado, lo que amplió las alternativas para quienes buscaban profundizar en la investigación y el conocimiento de su disciplina.

Más allá de los avances tecnológicos y académicos, el rector recordó que el propósito de la odontología iba mucho más allá de atender problemas dentales.

Explicó que recuperar la salud bucal también podía significar devolverle a una persona la seguridad para sonreír, tomarse fotografías o desenvolverse con confianza en su vida cotidiana.

«Hay pacientes que evitan las fotografías, que dejan de sonreír o que sienten inseguridad en distintos aspectos de su vida. Esa es también nuestra función: devolverle al paciente su función, su autoestima y la confianza para sonreír», señaló.

Por su parte, la maestra Tania Dolores Hernández García, directora del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), destacó la continuidad de ambos encuentros, que alcanzaron su decimocuarta y duodécima edición, respectivamente.

Consideró que estos espacios habían permitido mantener el vínculo entre estudiantes, docentes y egresados, además de favorecer el intercambio de experiencias entre quienes se encontraban en formación y quienes ya ejercían

profesionalmente.

También reconoció el esfuerzo de quienes hicieron posible la permanencia de estas actividades a lo largo de los años, particularmente después de las dificultades que representó la pandemia.

En su mensaje a los estudiantes, Hernández García reconoció el esfuerzo que implicaba avanzar en la preparación profesional y recordó que cada etapa de formación representaba una oportunidad para alcanzar nuevas metas.

A los egresados les recordó que su relación con la institución no terminaba al concluir sus estudios, sino que sus experiencias y aportaciones podían contribuir a la preparación de nuevas generaciones.

«Esta siempre será su Universidad, este siempre será su instituto y el Departamento de Estomatología siempre será su departamento», manifestó, al invitarlos a mantener el vínculo con la comunidad universitaria.

En su intervención, el doctor Juan Carlos Cuevas González, coordinador de las Especialidades Odontológicas y del encuentro, reconoció el trabajo conjunto de los responsables de los distintos programas de posgrado para organizar las actividades y construir una agenda que atendiera los intereses de las diversas áreas de la odontología.

Destacó que el valor de estas reuniones no se encontraba únicamente en las conferencias, sino también en la posibilidad de reencontrarse, establecer conversaciones entre colegas y compartir experiencias que enriquecieran el ejercicio profesional.

Asimismo, agradeció la disposición de los coordinadores de los programas académicos, quienes participaron en la selección de temas y la organización de las ponencias. Consideró que el trabajo conjunto había permitido mantener la continuidad de este espacio de intercambio.

El doctor Constandse Cortez, la maestra Hernández García, así como el doctor Hernández Cepeda estuvieron acompañados por el maestro Omar Alejandro Hernández Cepeda, coordinador del Programa de Cirujano Dentista; el doctor Luis Felipe Fornelli Martín Del Campo, Jefe del Departamento de Estomatología; la maestra Guadalupe Gaytán Aguirre, secretaria académica; y el doctor Salvador David Nava Martínez, secretario general.

La programación académica contempla conferencias sobre desarrollo profesional, patología oral, ortodoncia multidisciplinaria y atención de urgencias clínicas.

Para el segundo día se incluirán temas como inteligencia artificial, fotografía clínica y magnificación, además de un concurso de posgrados.

La exposición fotográfica y la magnificación —tanto óptica en el registro como clínica durante el tratamiento— documentan con precisión el mejoramiento del diagnóstico y la estandarización de los casos en el área de Estomatología.

Entre los especialistas invitados su procedencia destaca por ser de Quito, Ecuador; Mérida, Yucatán; Mexicali y Tijuana, Baja California; y Guadalajara, Jalisco, quienes compartirán conocimientos desde sus respectivas áreas de

Con la participación conjunta de las especialidades odontológicas, la Maestría en Ciencias Odontológicas y el Doctorado en Investigación en Salud Humana y Animal, el encuentro abona la importancia de mantener una formación que vinculará la práctica clínica con la investigación, el pensamiento crítico y la colaboración entre disciplinas.