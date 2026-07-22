Chihuahua, Chih.— La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó este martes una rueda de prensa en la que el partido presentó un pliego petitorio dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con exigencias puntuales para atender el deterioro del sistema de salud en el estado y garantizar atención digna para millones de derechohabientes.

Acompañada por las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, así como por el coordinador de las y los diputados locales del PAN, Alfredo Chávez, Daniela Álvarez sostuvo que el Gobierno Federal ha respondido con descalificaciones en lugar de soluciones, pese a las constantes denuncias de pacientes, personal médico y familias chihuahuenses.

“Nos llaman mentirosos, pero nosotros recorremos hospitales, escuchamos a la gente y atendemos las gestiones todos los días. Si quieren debatir, que den la cara, que respondan preguntas y que dejen de montar escenarios para simular que todo está bien”, expresó la dirigente estatal.

Como parte de este posicionamiento, el PAN Chihuahua presentó un pliego petitorio que exige al IMSS acciones inmediatas, entre ellas el abasto total de medicamentos en hospitales y clínicas del estado; visitas sorpresa y permanentes del director general del IMSS, Zoé Robledo, para verificar las condiciones reales de las unidades médicas; mejores salarios y prestaciones para médicos, enfermeras y personal administrativo; rehabilitación integral de la infraestructura hospitalaria; equipamiento completo para consultas y cirugías; la asignación de recursos para iniciar la construcción del nuevo Hospital Regional del IMSS en Chihuahua y la instalación de una mesa permanente de trabajo entre autoridades y ciudadanía.

Durante la conferencia, la diputada federal Manque Granados lamentó que Morena rechazara en la Comisión de Salud una iniciativa del PAN para que el Gobierno reembolse a los pacientes el costo de los medicamentos que el IMSS e ISSSTE no les entregan. Señaló que miles de familias continúan pagando de su bolsillo tratamientos que por ley deberían recibir de manera gratuita, mientras el oficialismo se niega a reconocer el desabasto.

Por su parte, el coordinador de los diputados locales, Alfredo Chávez, reiteró que el PAN mantiene su exigencia para que el Gobierno Federal etiquete recursos en el Presupuesto de 2027 destinados a la construcción del nuevo Hospital Regional del IMSS en Chihuahua. Además, informó que el partido prepara amparos para que pacientes con cirugías urgentes puedan recibir atención oportuna y para respaldar al personal médico que ha denunciado presiones y carencias dentro de la institución.

En tanto, la diputada federal Rocío González presentó la documentación que acredita las gestiones realizadas desde hace varios años para impulsar el nuevo Hospital Regional del IMSS y desmintió las versiones que aseguran que no existen avances para concretar este proyecto estratégico para Chihuahua. Asimismo, reiteró que el Grupo Parlamentario del PAN volverá a impulsar reservas presupuestales para destinar recursos a infraestructura hospitalaria en lugar de privilegiar obras federales que no atienden las necesidades de salud de las familias mexicanas.

Daniela Álvarez concluyó que el PAN seguirá siendo la voz de quienes enfrentan diariamente la falta de medicamentos, el deterioro de hospitales y la ausencia de atención médica oportuna, al tiempo que advirtió que no dejarán de exigir resultados hasta que el Gobierno Federal garantice un sistema de salud digno para las y los chihuahuenses.