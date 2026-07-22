Gracias a la participación de la ciudadanía, la Dirección de Limpia continúa identificando y sancionando a personas que arrojan basura, tiliches y escombros en la vía pública a través del programa “El Cochino de la Semana”, una estrategia que busca combatir los tiraderos clandestinos y fomentar una mayor conciencia ambiental.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, agradeció a los juarenses que participan, aunque insistió en seguir denunciando, ya que cada día se registran más casos.



“Estamos muy agradecidos con los ciudadanos que utilizan esta plataforma para hacer la denuncia pública. Desafortunadamente, la lista de reportes sigue creciendo y eso nos demuestra que aún tenemos un gran reto como sociedad para erradicar estas conductas”, expresó.



El funcionario señaló que en las últimas denuncias recibidas se observan casos en los que personas e incluso familias completas llegan a espacios públicos, arroyos o diques para abandonar residuos de manera deliberada. También se han documentado vehículos realizando el vaciado ilegal de tambos con residuos orgánicos provenientes de comedores industriales.



Así mismo, aclaró que recientemente circuló un video en el que una camioneta tipo pick-up gris fue confundida con una unidad municipal; sin embargo, precisó que los vehículos de la Dirección de Limpia son en su mayoría camionetas tipo RAM de color blanco plenamente identificadas con logotipos oficiales.



Solís Kanahan compartió una experiencia durante un recorrido de supervisión en Riberas del Bravo, donde se realizan trabajos previos a la próxima jornada de “Juárez Amanece Limpio”. Explicó que minutos después de que la maquinaria pesada concluyera labores de limpieza en la acequia de la calle Siglo XXI, una persona cruzó la vialidad para arrojar basura nuevamente al cauce.



“Cuando le preguntamos por qué lo hacía, la respuesta fue: ‘Se nos hizo fácil’. Esa es precisamente la actitud que debemos cambiar, porque los arroyos y diques son fundamentales durante la temporada de lluvias para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias”, señaló.



El director de Limpia explicó que cada denuncia recibida es canalizada al Departamento de Inspección y Vigilancia para iniciar el procedimiento correspondiente.



La primera infracción contempla una sanción de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y en caso de reincidencia, la multa aumenta a 200 UMA, lo que representa un impacto económico superior a los 30 mil pesos para el infractor.



Solís Kanahan hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura, tiliches o escombros en calles, parques, camellones, arroyos y diques, además de continuar utilizando el programa “El Cochino de la Semana” como una herramienta para denunciar este tipo de conductas y contribuir al cuidado de la ciudad.



Los reportes pueden hacerse de forma anónima por WhatsApp al 656 301 4945 o al número 656 737 0198.