En relación a la postura de la bancada de Morena en contra del crédito de la vialidad Poniente 5, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar afirmó: “estoy de acuerdo con los diputados porque no me parece justo autorizarle más crédito a quien es un pésimo administrador”, en franca referencia al edil panista, Marco Bonilla.

Aclaró que no está en contra de la obra, porque es necesaria para los chihuahuenses, pero sí en contra de que se siga endeudando el futuro de los ciudadanos. Hay manera a de hacer esa obra sin deuda.

Precisó que tan solo con el ahorro que se obtendría de los puros intereses de los créditos que ha adquirido durante su gestión en la Capital, así como las compras a sobreprecio de patrullas y luminarias, le quedaría para la primera y siguiente etapa del proyecto Poniente 5.

El también alcalde con licencia sostuvo que, mientras en Juárez se consolidó una administración eficiente que rompió todos los récords en inversión en obra pública y programas sociales, en Chihuahua capital prevalece un modelo de gobierno caro, endeudado y con un uso ineficiente de los recursos públicos.

Destacó que Ciudad Juárez incrementó la inversión en infraestructura, alumbrado público, becas universitarias y seguridad, entre otros rubros sin recurrir al endeudamiento, demostrando que es posible gobernar con responsabilidad financiera y resultados para los chihuahuenses

“Con gusto puedo asegurar que durante nuestra gestión hemos hecho mucha obra, más que cualquier otra administración en el mismo periodo, pero sin ningún peso de deuda”, subrayó el aspirante a coordinador estatal de la defensa de la 4T.

En ese sentido, el también consejero nacional de Morena comparó ambas administraciones y señaló que Ciudad Juárez adquirió 170 patrullas por un monto de 213 millones de pesos, lo que representa un costo promedio de 1.25 millones de pesos por unidad, en contraste, con Chihuahua capital, que optó por el arrendamiento de 154 patrullas por 634.4 millones de pesos, con un costo aproximado de 4.12 millones de pesos por unidad, es decir, más de tres veces el costo por vehículo.

“No conozco la proyección del alcalde en la capital a nivel estatal, sé que está haciendo su lucha; no sé hasta dónde le va a alcanzar”, expresó Pérez Cuéllar, respecto a las aspiraciones políticas del alcalde capitalino, mismas que minimizó por los pésimos resultados como alcalde de la capital.

Dijo que Chihuahua capital representa un gobierno de mayores costos para las y los chihuahuenses, un gobierno de menor inversión social y un crecimiento sostenido en la deuda pública.

Finalmente, el líder morenista afirmó que su proyecto estará basado en la experiencia de vida y en la experiencia de gobierno que le dejó estar por cinco años al frente de la ciudad más grande del estado y que se convierte en un referente que puede servir como un activo para lo que vienen en el estado.