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Detiene SSPE a hombre por presunto huachicoleo; operativos de Gilberto Loya permiten el tercer aseguramiento en julio

by Salvador Miranda
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, llevaron a cabo el arresto de un hombre de 21 años, identificado como Alexis S. A., por presuntos actos de huachicoleo.

El hecho ocurrió durante la tarde del 20 de julio, cuando los elementos, en coordinación interinstitucional, detectaron un camión International tipo cisterna, el cual portaba la leyenda de “agua tratada”.

Al realizar la inspección de rutina en la colonia El Sauzal, de Ciudad Juárez, los elementos se percataron de que el vehículo se encontraba cargado con hidrocarburo, cuya legal procedencia el conductor no pudo comprobar.

Estos hechos derivaron en su arresto formal, además de que el vehículo fue revisado por personal especializado, quien determinó que el hidrocarburo se trataba de diésel.

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Cabe señalar que este aseguramiento de camión cisterna con combustible ilegal es el tercero que la SSPE realiza durante el mes de julio.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad coordinada impulsada por el secretario Gilberto Loya, que contempla operativos conjuntos y puntos de revisión estratégicos para combatir el robo y trasiego ilegal de hidrocarburos en la entidad.

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