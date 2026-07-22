Como resultado de la alianza estratégica entre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Cineteca Nacional y la Secretaría de Cultura, la Sala Arturo Ripstein del Centro Cultural de las Fronteras (CCF) recibirá la 79ª Muestra Internacional de Cine, uno de los encuentros cinematográficos de autor más importantes del país.

Esta entrega representa un hecho inédito en la historia del festival en la frontera, ya que es la primera ocasión en que la Cineteca Nacional realiza dos ediciones en un mismo ciclo anual.

Tras la exhibición de la 78ª edición durante el semestre enero-junio 2026, la septuagésima novena muestra llega a Ciudad Juárez con una curaduría adaptada de siete largometrajes representativos de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

Cartelera oficial y fechas de proyección (6:00 P.M.)

El público juarense podrá disfrutar de las siguientes producciones con entrada libre y cupo limitado (aproximadamente 60 asientos):

Jueves 23 de julio: Tus dos muertos (Dir. Daniel Castro Zimbrón · México, 2025)

Tus dos muertos (Dir. Daniel Castro Zimbrón · México, 2025) Viernes 24 de julio: Memorias del subdesarrollo (Dir. Tomás Gutiérrez Alea · Cuba, 1968)

Memorias del subdesarrollo (Dir. Tomás Gutiérrez Alea · Cuba, 1968) Sábado 25 de julio: Cobre (Dir. Nicolás Pereda · México, Canadá, 2025)

Cobre (Dir. Nicolás Pereda · México, Canadá, 2025) Martes 28 de julio: Resurrección (Dir. Bi Gan · China, Francia, 2025)

Resurrección (Dir. Bi Gan · China, Francia, 2025) Miércoles 29 de julio: Gracias por operar con nuestro banco (Dir. Laila Abbas · Palestina, Alemania, 2024)

Gracias por operar con nuestro banco (Dir. Laila Abbas · Palestina, Alemania, 2024) Jueves 30 de julio: Magallanes (Dir. Lav Diaz · Portugal, Filipinas, Francia, España, Taiwán, 2025)

Magallanes (Dir. Lav Diaz · Portugal, Filipinas, Francia, España, Taiwán, 2025) Viernes 31 de julio: Tardes de soledad (Dir. Albert Serra · España, Francia, 2024)

Innovación en mediación académica y expansión de espacios

El maestro Carlos Arturo Cabello Padilla, titular de la Jefatura de Cine Universitario, aclaró que en esta edición no se llevarán a cabo los tradicionales «paneles» o «bancas» de discusión presenciales al término de cada función, debido a la etapa culminante del periodo vacacional de verano y a la inmediatez de los estrenos.

Sin embargo, la labor de apreciación cinematográfica se mantendrá viva a través del Podcast de Cine UACJ, plataforma digital donde docentes y especialistas analizan a fondo títulos destacados del programa, como Resurrección del cineasta chino Bi Gan.

Por su parte, el licenciado Luis Miguel Pérez González, de Programación y Vinculación de Cine UACJ, subrayó que la institución trabaja en extender la presencia de la Cineteca Nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, A.C (AMACC) a recintos con mayor capacidad, tales como el Gimnasio Universitario, la Biblioteca Central Carlos Montemayor y el Campus Ciudad Universitaria.

Información para la audiencia: